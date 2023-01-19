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Ukrayna'dan Türkiye ve Almanya dahil bir dizi ülkeye 'Leopard 2 tankları' çağrısı
Ukrayna'dan Türkiye ve Almanya dahil bir dizi ülkeye 'Leopard 2 tankları' çağrısı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ortak bir açıklama yayınlayarak envanterinde Leopard 2 tankları bulunan Türkiye ve... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T14:35+0300
2023-01-19T14:35+0300
2023-01-19T14:52+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
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Reznikov ve Kuleba, ortak açıklamada, "İngiltere'nin Challenger 2 tanklarından oluşan ilk filoyu Ukrayna'ya teslim etme konusundaki cesur ve çok zamanlı kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu, operasyonel hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Bu nedenle, başta Yunanistan, Danimarka, Kanada, Hollanda, Almanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Türkiye, Finlandiya, İsveç olmak üzere envanterinde Leopard 2 tankları bulunan ülkelere sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.Almanya, Kiev'in defaatle talepte bulunmasına rağmen şimdiye dek Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını sevk etmeyi reddetti. Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soru karşısında, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını vermişti. Süddeutsche Zeitung gazetesi de, dün kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı konuşmada, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını ABD'nin Abrams tanklarını vermesi halinde sevk edeceğini söylediğini yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/medvedevden-uyari-nukleer-guc-rusyanin-yenilmesi-nukleer-savas-sebebi-olabilir-1065915642.html
https://sputniknews.com.tr/20230119/alman-basini-berlin-kieve-leopard-tanki-vermek-icin-on-kosul-sundu-1065904044.html
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Ukrayna'dan Türkiye ve Almanya dahil bir dizi ülkeye 'Leopard 2 tankları' çağrısı
14:35 19.01.2023 (güncellendi: 14:52 19.01.2023) Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ortak bir açıklama yayınlayarak envanterinde Leopard 2 tankları bulunan Türkiye ve Almanya ile bir dizi ülkeden söz konusu tankları Ukrayna'ya göndermelerini istedi.
Reznikov ve Kuleba, ortak açıklamada, "İngiltere'nin Challenger 2 tanklarından oluşan ilk filoyu Ukrayna'ya teslim etme konusundaki cesur ve çok zamanlı kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu, operasyonel hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Bu nedenle, başta Yunanistan, Danimarka, Kanada, Hollanda, Almanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Türkiye, Finlandiya, İsveç olmak üzere envanterinde Leopard 2 tankları bulunan ülkelere sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.
Almanya, Kiev'in defaatle talepte bulunmasına rağmen şimdiye dek Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını sevk etmeyi reddetti.
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soru karşısında, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını vermişti.
Süddeutsche Zeitung gazetesi de, dün kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı konuşmada, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını ABD'nin Abrams tanklarını vermesi halinde sevk edeceğini söylediğini yazmıştı.