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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/medvedevden-uyari-nukleer-guc-rusyanin-yenilmesi-nukleer-savas-sebebi-olabilir-1065915642.html
Medvedev'den uyarı: Nükleer güç Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş sebebi olabilir
Medvedev'den uyarı: Nükleer güç Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş sebebi olabilir
Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşünü eleştiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev nükleer... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T12:41+0300
2023-01-19T12:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
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almanya
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Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan çeşitli ülkelerden siyasetçi ve temsilcilerin açıklamalarında Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşü ön plana çıktı. Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu görüşü savunanlara uyarıda bulunan Medvedev, "Zavallılar arasından hiçbirinin aklına şu temel çıkarımı yapmak gelmiyor: Konvansiyonel savaşta bir nükleer gücün yenilmesi, nükleer savaş çıkmasına neden olabilir. Nükleer güçler, kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları kaybetmediler" ifadelerini kullandı. Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan siyasetçilerden biri olan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230118/scholz-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-rusyanin-kaybetmesi-gerekiyor-1065889984.html
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, olaf scholz, almanya, davos
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, olaf scholz, almanya, davos

Medvedev'den uyarı: Nükleer güç Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş sebebi olabilir

12:41 19.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna- Rus askeri
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşünü eleştiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev nükleer güç olan Rusya'nın kaybetmesinin nükleer savaş sebebi olabileceğini vurguladı.
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan çeşitli ülkelerden siyasetçi ve temsilcilerin açıklamalarında Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşü ön plana çıktı.
Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu görüşü savunanlara uyarıda bulunan Medvedev, "Zavallılar arasından hiçbirinin aklına şu temel çıkarımı yapmak gelmiyor: Konvansiyonel savaşta bir nükleer gücün yenilmesi, nükleer savaş çıkmasına neden olabilir. Nükleer güçler, kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları kaybetmediler" ifadelerini kullandı.
Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan siyasetçilerden biri olan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" demişti.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
Ukrayna krizi
Scholz: Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerekiyor
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