https://sputniknews.com.tr/20230119/medvedevden-uyari-nukleer-guc-rusyanin-yenilmesi-nukleer-savas-sebebi-olabilir-1065915642.html

Medvedev'den uyarı: Nükleer güç Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş sebebi olabilir

Medvedev'den uyarı: Nükleer güç Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş sebebi olabilir

Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşünü eleştiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev nükleer... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T12:41+0300

2023-01-19T12:41+0300

2023-01-19T12:41+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

olaf scholz

almanya

davos

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Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan çeşitli ülkelerden siyasetçi ve temsilcilerin açıklamalarında Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşü ön plana çıktı. Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu görüşü savunanlara uyarıda bulunan Medvedev, "Zavallılar arasından hiçbirinin aklına şu temel çıkarımı yapmak gelmiyor: Konvansiyonel savaşta bir nükleer gücün yenilmesi, nükleer savaş çıkmasına neden olabilir. Nükleer güçler, kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları kaybetmediler" ifadelerini kullandı. Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan siyasetçilerden biri olan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230118/scholz-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-rusyanin-kaybetmesi-gerekiyor-1065889984.html

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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, olaf scholz, almanya, davos