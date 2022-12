https://sputniknews.com.tr/20221201/kripto-parada-cokus-iflas-basvurusu-yapan-ftxin-30-yasindaki-kurucusundan-icine-ettim-itirafi-1064038928.html

Kripto parada çöküş: İflas başvurusu yapan FTX'in 30 yaşındaki kurucusundan 'İçine ettim' itirafı

Özellikle gençlerin yükselttiği kripto para piyasasındaki çöküşün son halkalarından biri olan FTX'in 30 yaşındaki kurucusu Sam Bankman-Fried, DealBook... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

Kripto para piyasasındaki çöküşün son halkalarından olan işlem platformu FTX'in iflasıyla ilgili konuşan 30 yaşındaki kurucusu Sam Bankman-Fried, CEO olarak hatalar yaptığını, ama 'kimseyi dolandırmaya çalışmadığını' söyledi.The New York Times'ın New York'taki DealBook Zirvesi'nde sanal yolla katılan 'Kripto Kralı' lakaplı Sam Bankman-Fried (SBF), olan biten karşısında 'şoke olduğunu ve derinden üzüntü duyduğunu' dile getirirken "İçine ettim" itirafında bulundu. Kasım başında FTX ve onlarca bağlantılı şirketin iflas başvurusuyla dünyanın dört bir yanındaki müşteriler platforma yatırdıkları milyarlarca fonu geri almak için çabalar ve likidite sıkışıklığının etkisiyle diğer kripto şirketleri de çatırdarken, kendi serveti de buhar olup havaya karışan Bankman-Fried, "Bazı şeyleri yeni baştan başka türlü yapmak için her şeyi verirdim" dedi. FTX'in Bankman-Fried'in heç fonu Alameda'ya borç verirken müşteri fonlarını kötüye kullanıp kullanmadığı sorusu üzerine "Fonları bilerek karıştırmadım" diyerek ekledi: "Alameda'nın pozisyonunun bu kadar büyük olduğuna açıkçası şaşırdım.""Bakın, içine ettim. FTX'in CEO'suydum... Bir sorumluluğum vardı" itirafında bulunan 'Kripto Kralı', kontrolündeki işletmelerde kurumsal kontrollerin ve risk yönetiminin olmadığını kabul etti. İstifasıyla yerine gelen yeni CEO da mahkemeye iflas başvurusunda bu sorunu "Tamamen başarısızlık" olarak tanımlamıştı. Bankman-Fried de "FTX'te müşterilerin konumsal riskinden sorumlu olan hiç kimse yoktu. Geriye dönüp bakınca, bu oldukça utanç verici geliyor" dedi. FTX'in çöküşü, New York Güney Bölgesi federal savcıları ve şirketlerin bulunduğu Bahamalar'daki yetkililer tarafından soruşturuluyor. Bankman-Fried'in kasım başından beri kamuoyuna pek çok özür açıklaması yaptıktan sonra DealBook Zirvesi'nde itiraflarda bulunması, hukuk uzmanlarını hayretler içinde bıraktı.Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun eski avukatı Howard Fischer, "SBF'nin yaptığı bir tür dava intiharıdır" dedi. "Söylediği her şey, kabul edilebilir kanıtlarla çelişirse, aldatmacanın kanıtı olarak ele alınacaktır" uyarısında bulunan Fischer, "Bunun pişmanlık bilmeyen kibir, gençlik kaynaklı aşırı güven veya sadece saf aptallık belirtisi olup olmadığını bilmiyorum" diye ekledi. Avukatlarının kendisini konuşmaya teşvik edip etmediği sorulduğunda "Öyle denemez. Klasik tavsiyeyi biliyorsunuz. 'Hiçbir şey söyleme, bir deliğe çekil'" yanıtını veren SBF, "Ne olduğunu açıklama görevim var. Bir odada kilitli oturup dış dünya yokmuş gibi davranarak ne gibi bir fayda elde edebileceğimi anlamıyorum" dedi. Baharda zirveye çıktığında 26 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen kişisel serveti sorulduğunda,. 'FTX'e her şeyini verdiğini ve banka hesabında 100 bin dolar veya buna benzer bir şey kaldığını sandığını' söyledi.

