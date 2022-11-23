https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T19:52+0300
2022-11-23T19:52+0300
2022-11-23T19:52+0300
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masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), sam bankman-fried, ftx
masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), sam bankman-fried, ftx
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
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MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.