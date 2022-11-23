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FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T19:52+0300
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masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), sam bankman-fried, ftx
masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), sam bankman-fried, ftx

FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu

19:52 23.11.2022
© AAFTX.com
FTX.com - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
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