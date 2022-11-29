https://sputniknews.com.tr/20221129/kripto-para-borsasinda-cokus-suruyor-blockfi-iflas-basvurusunda-bulundu-1063952592.html
Kripto parada çöküş sürüyor: BlockFi iflas başvurusunda bulundu
Kripto parada çöküş sürüyor: BlockFi iflas başvurusunda bulundu
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünün ardından, ABD merkezli kripto para platformu BlockFi da iflas başvurusunda bulundu. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T11:35+0300
2022-11-29T11:35+0300
2022-11-29T11:39+0300
ekonomi
kripto para
iflas
ftx
blockfi
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Merkezi ABD'de bulunan kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünü izledi.FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.Fakat şirket, New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İflas başvurusunda şirketin 100 binden fazla alacaklıya borcu olduğu belirtildi.Öte yandan şirket, elinde yaklaşık 257 milyon dolar nakit para olduğu bilgisini verdi.Şirketin iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.Yakın zamanda BlockFi'ın yanı sıra Celsius Network ve Voyager Digital de iflas başvurusunda bulunan firmalar arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kripto-para-borsasi-ftx-iflas-basvurusu-yapti-1063334997.html
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kripto para, iflas, ftx, blockfi
kripto para, iflas, ftx, blockfi
Kripto parada çöküş sürüyor: BlockFi iflas başvurusunda bulundu
11:35 29.11.2022 (güncellendi: 11:39 29.11.2022) Abone ol
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünün ardından, ABD merkezli kripto para platformu BlockFi da iflas başvurusunda bulundu.
Merkezi ABD'de bulunan kripto para kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu.
Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünü izledi.
FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu.
Fakat şirket, New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İflas başvurusunda şirketin 100 binden fazla alacaklıya borcu olduğu belirtildi.
Öte yandan şirket, elinde yaklaşık 257 milyon dolar nakit para olduğu bilgisini verdi.
Şirketin iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu.
BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.
Yakın zamanda BlockFi'ın yanı sıra Celsius Network ve Voyager Digital de iflas başvurusunda bulunan firmalar arasında yer alıyor.