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https://sputniknews.com.tr/20221112/binancein-kurucusu-changpeng-zhao-kademeli-kripto-krizine-karsi-uyardi-1063349999.html
Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, 'kademeli' kripto krizine karşı uyardı
Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, 'kademeli' kripto krizine karşı uyardı
Kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini belirterek, "kademeli" kripto... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T05:40+0300
2022-11-12T05:45+0300
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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008'deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.FTX'teki sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip kripto borsası FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti.Zhao, FTX'in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini belirterek, özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti.Changpeng Zhao'nun değerlendirmeleri, Binance'in rakip kripto para borsası FTX'i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi.Zhao, 8 Kasım'da FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirterek, FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.Binance'in FTX’i satın almasına yönelik taraflar niyet mektubu imzalarken, Binance görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.FTX'ten bugün yapılan açıklamada ise şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in da istifa ettiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kripto-para-borsasi-ftx-iflas-basvurusu-yapti-1063334997.html
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binance, kripto, kripto para, ftx, financial times, the financial times (ft)
binance, kripto, kripto para, ftx, financial times, the financial times (ft)

Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, 'kademeli' kripto krizine karşı uyardı

05:40 12.11.2022 (güncellendi: 05:45 12.11.2022)
© AP PhotoChangpeng Zhao
Changpeng Zhao - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AP Photo
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Kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini belirterek, "kademeli" kripto krizi konusunda uyarıda bulundu.
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008'deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.
FTX'teki sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip kripto borsası FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti.
Zhao, FTX'in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini belirterek, özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti.
Changpeng Zhao'nun değerlendirmeleri, Binance'in rakip kripto para borsası FTX'i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi.
Zhao, 8 Kasım'da FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirterek, FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.
Binance'in FTX’i satın almasına yönelik taraflar niyet mektubu imzalarken, Binance görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.
FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.
FTX'ten bugün yapılan açıklamada ise şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in da istifa ettiği duyuruldu.
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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Kripto para borsası FTX, iflas başvurusu yaptı
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