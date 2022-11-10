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https://sputniknews.com.tr/20221110/kripto-para-borsasi-ftxin-abd-sitesi-islemler-birkac-gun-icinde-durdurulabilir-1063309326.html
Kripto para borsası FTX'in ABD sitesi: İşlemler birkaç gün içinde durdurulabilir
Kripto para borsası FTX'in ABD sitesi: İşlemler birkaç gün içinde durdurulabilir
Kripto para borsası FTX'in ABD sitesinde işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceği bildirildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T23:38+0300
2022-11-10T23:46+0300
ekonomi
kripto
kripto para
ftx
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FTX'in ABD sitesi, işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceğini duyurdu.Sitede yer alan duyuruda, "FTX ABD'de işlem birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak" uyarısı yer aldı.Söz konusu uyarı, FTX'in likidite krizi yaşadığı bir dönemde geldi.'Her şeyi batırdım'Öte yandan, FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketin yaşadığı likidite krizine ilişkin, "Üzgünüm. Her şeyi batırdım, daha iyisini yapmalıydım" ifadesini kullandı.Gelişmelere ilişkin daha sık ve şeffaf iletişim kurması gerektiğini belirten Bankman-Fried, şu anda bir numaralı önceliğinin kullanıcılar için doğrusunu yapmak olduğunu vurguladı.Bankman-Fried, likiditeyi artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ancak başarılı olacaklarına dair bir söz veremeyeceğini kaydetti.ABD basınında dün yer alan haberlere göre, Bankman-Fried nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti. FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı ancak Binance, çarşamba günü FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine karar verildiği bildirilmişti.Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" değerlendirmesinde bulunulmuştu.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığının ise kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattığı bildirilmişti.
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kripto, kripto para, ftx, sam bankman-fried

Kripto para borsası FTX'in ABD sitesi: İşlemler birkaç gün içinde durdurulabilir

23:38 10.11.2022 (güncellendi: 23:46 10.11.2022)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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Kripto para borsası FTX'in ABD sitesinde işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceği bildirildi.
FTX'in ABD sitesi, işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceğini duyurdu.
Sitede yer alan duyuruda, "FTX ABD'de işlem birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak" uyarısı yer aldı.
Söz konusu uyarı, FTX'in likidite krizi yaşadığı bir dönemde geldi.

'Her şeyi batırdım'

Öte yandan, FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketin yaşadığı likidite krizine ilişkin, "Üzgünüm. Her şeyi batırdım, daha iyisini yapmalıydım" ifadesini kullandı.
Gelişmelere ilişkin daha sık ve şeffaf iletişim kurması gerektiğini belirten Bankman-Fried, şu anda bir numaralı önceliğinin kullanıcılar için doğrusunu yapmak olduğunu vurguladı.
Bankman-Fried, likiditeyi artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ancak başarılı olacaklarına dair bir söz veremeyeceğini kaydetti.
ABD basınında dün yer alan haberlere göre, Bankman-Fried nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti. FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı ancak Binance, çarşamba günü FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine karar verildiği bildirilmişti.
Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" değerlendirmesinde bulunulmuştu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığının ise kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattığı bildirilmişti.
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