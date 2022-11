https://sputniknews.com.tr/20221118/bir-haftada-tum-servetini-kaybederek-tarihe-gecti-32-milyar-dolar-batiran-kripto-krali-1063587356.html

Bir haftada tüm servetini kaybederek tarihe geçti: 32 milyar dolar batıran 'kripto kralı'

Bir haftada tüm servetini kaybederek tarihe geçti: 32 milyar dolar batıran 'kripto kralı'

Dünya, tarihe servetini en hızlı kaybeden kişi olarak geçen ve 'kripto kralı' olarak anılan FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'i konuşuyor. 18.11.2022

Kısaca ‘SBF’ olarak anılan Sam Bankman-Fried, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyasına ve ara seçimlerde Demokratlara 40 milyon Dolar bağışladı, ünlü model Gisele Bündchen’i sosyal projelerinde görevlendirdi, Miami Heat’in basketbol stadyumunun isim haklarını satın aldı, birçok şirketi batmaktan kurtardı. 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried’ın ‘balondan krallığı’, geçen hafta günler içinde 32 milyar dolar kaybederek aniden battı. Bitcoin ve binlerce diğer kripto para birimlerini almak için FTX’e kayıtlı yaklaşık 1,2 milyon kullanıcı olduğu tahmin ediliyor. FTX’in iflasının kripto sektöründe zincirleme iflasları getirebileceği konuşuluyor.Şu an Bahamalar’da yaşayan ‘Kripto Kralı’nın filmlere konu olacak hikâyesini Hürriyet gazetesi şöyle anlattı:Annesi ve babası, ABD’nin en prestijli üniversitelerinden Stanford’da hukuk profesörü. 6 Mart 1992 tarihinde California’da doğan SBF, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) fizik ve matematik okudu. Küçükken matematik yarışmalarında derece aldı. 2017’de 25 yaşındayken Kripto Para ticaret şirketi Alameda Research’ü kurarak adını duyurdu.Bitcoin’in fiyatının Japonya’da ABD’dekinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek olduğunu keşfeden SBF, ABD’de Bitcoin satın alıp bunu Japonya’da satmanın bir yolunu buldu. Alameda hızla kriptoda önemli bir oyuncu oldu ve günlük 300 milyon ila 1 milyar dolar arasında işlem yapar hale geldi.2019’da FTX’i kurdu ve 2021’de Bahamalar’a yerleşti. Sürekli şort ve spor ayakkabı giyen, dağınık bukleler ve sakin bir tavırla dolaşan SBF; başbakanlar, devlet başkanları, sanatçılar ve ünlü isimlerle arkadaş oldu. 21.2 milyar dolarlık net servetine rağmen tutumlu bir yaşam tarzıyla öne çıktı.NYT’ye göre, milyarlarca dolarlık erime öncesinde şirket gelirinin yüzde 80’ini yatırımcıların kripto değerindeki gelecekteki olası artışlarla ilgili bahse girmek için borç aldığı riskli bir yatırım biçiminden elde etti. Büyük kârlara veya zararlara yol açabilen bu yatırım biçimi, ABD’de yasa dışı, Bahamalar’da değil.Geçen hafta her şey değişti ve SBF, tıpkı kurtardığı batan şirketler gibi, kendi şirketini kurtarmak için destek istemek zorunda kaldı. Ancak Alameda’nın FTX’in müşteri mevduatlarını ticaret için kredi olarak kullandığı iddialarını içeren haberler güven kaybına yol açtı.Fitili, Binance ateşlediFTX’in en büyük rakibi Binance, FTX ile bağlantılı tüm kripto varlıklarını halka açık satışa sundu. Binance kurucusu Changpeng Zhao, çöküşü önlemek için rakibini satın alacağını söyledi. Ancak FTX defterlerini inceledikten sonra müşteri fonlarını yanlış kullanmasına işaret ederek anlaşmadan çekildiğini duyurdu.Yatırımcılar bunun ardından kaçmaya başladı. FTX’in hesaplarından üç gün içinde tahmini 6 milyar dolar (yaklaşık 110 milyar TL) çekildi. Bloomberg servet endeksine göre, SBF’nin net serveti, bir gecede 16 milyar dolardan 980 milyon doların altına düştü.Twitter'dan özür dilediGeçen perşembe SBF, “Üzgünüm. En büyük şey bu. Berbat ettim ve daha iyisini yapmalıydım” diyerek Twitter hesabından özür mesajı yayınladı. Ertesi gün FTX Trading ve Alameda , Delaware mahkemelerinde iflas başvurusu yaptı ve SBF CEO’luk görevinden istifa etti. Bitcoin’in değeri, iki senelik rekor seviyeye gerilerken, çok sayıda kişi yaşananların perde arkasını merak ediyor.Fox televizyonuna konuşan Bankman-Fried, iflastan eski kız arkadaşı Caroline Ellison’ın başında olduğu Alameda şirketini suçladı. Girişimci, “FTX teknik olarak onların parasıyla kumar oynamıyordu, parayı Alameda’ya ödünç verdi, bu şirket de parayla kumar oynadı ve kaybetti” dedi.

