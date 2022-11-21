https://sputniknews.com.tr/20221121/infantino-kuzey-korenin-dunya-kupasina-evsahipligi-yapmasina-acigim-engel-gormuyorum-1063681654.html

Infantino: Kuzey Kore'nin Dünya Kupası'na evsahipliği yapmasına açığım, engel görmüyorum

Infantino: Kuzey Kore'nin Dünya Kupası'na evsahipliği yapmasına açığım, engel görmüyorum

Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki FIFA Başkanı Gianni Infantino, şaşırtma taktiğini kendine kalkan etti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T14:17+0300

2022-11-21T14:17+0300

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katar

kuzey kore

gianni infantino

fifa

2022 fifa dünya kupası

spor

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Futbol ülkesi olmayan, LGBT hakları dahil insan hakları ihlalleriyle birlikte anılan, inşaatlarda köle işçi çalıştırmasıyla tanınan ve 2010 yılında 2022 FIFA Dünya Kupası evsahipliğini kazanmasından beri 6500 işçinin ölümünden sorumlu tutulan Katar'da son dakika alkol yasağı eşliğinde dün ilk düdük çaldı. Katar'daki Dünya Kupası'nın herhangi bir boykota uğramaması, bilakis FIFA'nın evsahibinin her isteğini yerine getirmesi, Batı'nın insan hakları söyleminin ne kadar çifte standartlı olduğunu gözler önüne serdi. Eleştiri oklarının hedefindeki FIFA Başkanı Gianni Infantino ise şaşırtma taktiğini kendine kalkan etti. Üst üste üçüncü dönem için yeniden seçilmesi beklenen FIFA Başkanı, her ülkenin Dünya Kupası evsahipliği için liyakatı olduğunu, dolayısıyla Kuzey Kore'nin Dünya Kupası'na evsahipliği yapmaması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. "FIFA küresel bir futbol organizasyonudur. Biz politikacı değil, futbol insanıyız ve insanları bir araya getirmek istiyoruz. Herhangi bir ülke herhangi bir etkinliğe evsahipliği yapabilir. Kuzey Kore bir şeye evsahipliği yapmak istiyorsa" diye konuşan İsviçreli Başkan, daha önce Güney Kore ile birlikte Kadınlar Dünya Kupası'na evsahipliği yapması teklifini götürdüğü Pyongyang'dan eli boş döndüğünü anımsattı."Ama yardımı olacaksa 100 kez daha giderim" diye devam eden Infantino, "Sadece etkileşim gerçek bir değişiklik getirebilir. Biz küresel bir kuruluşuz ve dünyayı birleştiren bir kuruluş olarak kalmak istiyoruz" dedi. Güney Kore ise Japonya ile birlikte 2002 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapmıştı. FIFA dünya sıralamasında 112. sırada yer alan Kuzey Kore, ilk kez 1966'da İngiltere'de, ikinci kez 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Kendini ABD'nin saldırı ve işgal tehdidi altında hissederek dünyadan tecrit etmeyi sürdüren Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş çapta ortak tatbikatlar düzenlemesine tepki olarak 2022'yi füze denemesi rekoruyla geçirdi. Hatta Güney Kore'nin deniz sınırına ilk kez füze gönderdi. Kim Jong-un yönetimi dünyaya açılmaya karar verirse, Kuzey Kore, birçok açıdan Katar kadar tartışmalı bir tercih olmayabilir.

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