https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-abd-kuzey-korenin-sabrini-siniyor-1063591947.html

Rusya: ABD Kuzey Kore’nin sabrını sınıyor

Rusya: ABD Kuzey Kore’nin sabrını sınıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kuzey Kore’nin, kıtalararası olduğu düşünülen yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirmesine ilişkin ABD’yi... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T12:02+0300

2022-11-18T12:02+0300

2022-11-18T12:02+0300

dünya

kuzey kore

füze denemesi

rusya

abd

sergey ryabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063591725_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_12f95398b2c4fa59a571115412770048.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Kore’nin son dönemde gerçekleştirdiği yeni balistik füze denemeleriyle ilgili olarak Kore Yarımadası’nda yaşananları endişeyle izlemekte olduklarını belirtti.Rusya’nın, Yarımada’da yaşanan sorunlara diplomatik yollarla yaklaşılmasını tercih ettiğini kaydeden Ryabkov, “Bununla beraber abd ile bölgedeki müttefiklerinin başka bir yolu tercih ettiği son dönemde iyice belli oldu” dedi.Ryabkov, “Sanki Pyongyang’ın sabrını sınıyorlar” diye ekledi.‘ABD ile Ukrayna konusunda konuşacak bir şeyimiz yok’Ayrıca Ryabkov, ABD ile Ukrayna konusunda görüşmelerinin planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Hayır, Ukrayna konusunda onlarla (ABD) konuşacak hiçbir şeyimiz yok” yanıtını verdi.Rus diplomat, ABD ile Ukrayna konusu dışındaki temasları sırasında ukrayna konusunun gündeme gelmesi hâlinde bile tarafların radikal derecedeki karşıt poziyonları nedeniyle bu konuda bir diyalog kuramayacaklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221117/guney-kore-kuzey-koreden-balistik-fuze-firlatildi-1063546762.html

kuzey kore

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, füze denemesi, rusya, abd, sergey ryabkov