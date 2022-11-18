https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-abd-kuzey-korenin-sabrini-siniyor-1063591947.html
Rusya: ABD Kuzey Kore’nin sabrını sınıyor
Rusya: ABD Kuzey Kore’nin sabrını sınıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kuzey Kore’nin, kıtalararası olduğu düşünülen yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirmesine ilişkin ABD’yi... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T12:02+0300
2022-11-18T12:02+0300
2022-11-18T12:02+0300
dünya
kuzey kore
füze denemesi
rusya
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sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Kore’nin son dönemde gerçekleştirdiği yeni balistik füze denemeleriyle ilgili olarak Kore Yarımadası’nda yaşananları endişeyle izlemekte olduklarını belirtti.Rusya’nın, Yarımada’da yaşanan sorunlara diplomatik yollarla yaklaşılmasını tercih ettiğini kaydeden Ryabkov, “Bununla beraber abd ile bölgedeki müttefiklerinin başka bir yolu tercih ettiği son dönemde iyice belli oldu” dedi.Ryabkov, “Sanki Pyongyang’ın sabrını sınıyorlar” diye ekledi.‘ABD ile Ukrayna konusunda konuşacak bir şeyimiz yok’Ayrıca Ryabkov, ABD ile Ukrayna konusunda görüşmelerinin planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Hayır, Ukrayna konusunda onlarla (ABD) konuşacak hiçbir şeyimiz yok” yanıtını verdi.Rus diplomat, ABD ile Ukrayna konusu dışındaki temasları sırasında ukrayna konusunun gündeme gelmesi hâlinde bile tarafların radikal derecedeki karşıt poziyonları nedeniyle bu konuda bir diyalog kuramayacaklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221117/guney-kore-kuzey-koreden-balistik-fuze-firlatildi-1063546762.html
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kuzey kore, füze denemesi, rusya, abd, sergey ryabkov
kuzey kore, füze denemesi, rusya, abd, sergey ryabkov
Rusya: ABD Kuzey Kore’nin sabrını sınıyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kuzey Kore’nin, kıtalararası olduğu düşünülen yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirmesine ilişkin ABD’yi Pyongyang’ın sabrını sınamakla suçladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Kore’nin son dönemde gerçekleştirdiği yeni balistik füze denemeleriyle ilgili olarak Kore Yarımadası’nda yaşananları endişeyle izlemekte olduklarını belirtti.
Rusya’nın, Yarımada’da yaşanan sorunlara diplomatik yollarla yaklaşılmasını tercih ettiğini kaydeden Ryabkov, “Bununla beraber abd ile bölgedeki müttefiklerinin başka bir yolu tercih ettiği son dönemde iyice belli oldu” dedi.
Ryabkov, “Sanki Pyongyang’ın sabrını sınıyorlar” diye ekledi.
‘ABD ile Ukrayna konusunda konuşacak bir şeyimiz yok’
Ayrıca Ryabkov, ABD ile Ukrayna konusunda görüşmelerinin planlanıp planlanmadığı sorusuna, “Hayır, Ukrayna konusunda onlarla (ABD) konuşacak hiçbir şeyimiz yok” yanıtını verdi.
Rus diplomat, ABD ile Ukrayna konusu dışındaki temasları sırasında ukrayna konusunun gündeme gelmesi hâlinde bile tarafların radikal derecedeki karşıt poziyonları nedeniyle bu konuda bir diyalog kuramayacaklarını belirtti.