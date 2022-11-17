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Güney Kore: Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldı
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Güney Kore: Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldı
Güney Kore: Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldı
Güney Kore, ülkesinin doğu sularına doğru Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığını açıkladı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T06:36+0300
2022-11-17T06:56+0300
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252
60
güney kore, kuzey kore
güney kore, kuzey kore

Güney Kore: Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldı

06:36 17.11.2022 (güncellendi: 06:56 17.11.2022)
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Güney Kore, ülkesinin doğu sularına doğru Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
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