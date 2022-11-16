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https://sputniknews.com.tr/20221116/kuzey-kore-son-donemde-hangi-tur-fuzeler-firlatti-1063492095.html
Kuzey Kore son dönemde hangi tür füzeler fırlattı?
Kuzey Kore son dönemde hangi tür füzeler fırlattı?
2022 yılında balistik füze denemelerine hız veren Kuzey Kore son dönemde yine arka arkaya denemeler yaptı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T14:55+0300
2022-11-16T14:55+0300
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infografik
balistik füze denemesi
kuzey kore
pyongyang
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En son 9 Kasım’da Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği füze denemesi kapsamında balistik füzenin Japon Denizi yönüne fırlatıldığı ifade edildi. Kuzey Kore, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'dan fazla balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Fırlatılan füzelerin teknik özellikleri, Sputnik’in infografiğinde.
kuzey kore
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infografik, balistik füze denemesi, kuzey kore, pyongyang, инфографика
infografik, balistik füze denemesi, kuzey kore, pyongyang, инфографика

Kuzey Kore son dönemde hangi tür füzeler fırlattı?

14:55 16.11.2022
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2022 yılında balistik füze denemelerine hız veren Kuzey Kore son dönemde yine arka arkaya denemeler yaptı.
En son 9 Kasım’da Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği füze denemesi kapsamında balistik füzenin Japon Denizi yönüne fırlatıldığı ifade edildi.
Kuzey Kore, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'dan fazla balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
Fırlatılan füzelerin teknik özellikleri, Sputnik’in infografiğinde.
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