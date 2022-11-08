https://sputniknews.com.tr/20221108/katarin-fifa-dunya-kupasi-buyukelcisi-escinsellik-zihinde-hasardir-1063205018.html

Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi: Eşcinsellik zihinde hasardır

Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi: Eşcinsellik zihinde hasardır

Körfez ülkesinin 20 Kasım-18 Aralık arasında 2022 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapması özellikle insan hakları ihlalleri suçlamaları nedeniyle genel kabul... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T20:02+0300

2022-11-08T20:02+0300

2022-11-08T20:02+0300

yaşam

katar

fifa

2022 fifa dünya kupası

gianni infantino

uluslararası af örgütü

eşcinsel

eşcinsellik

eşcinseller

zdf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887941_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bf462e01f22a05ad9da59feab94dd397.jpg

Organizasyonu rüşvetle kazandığı iddialarından stadyum inşaatlarında köle işçi çalıştırdığı suçlamalarına, şaibeler eşliğinde 2022 FIFA Dünya Kupası macerasına başlamasına 12 gün kalan Katar'ın temsilcisinden eşcinsellerin 'zihninde hasar' olduğu açıklaması geldi. Almanya'nın kamusal yayın kuruluşu ZDF'ye Doha'da röportaj veren Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi Halid Selman, Dünya Kupası için çok sayıda yabancı turistin Katar'a seyahat eklenmesi beklendiğini, ancak Katar'da eşcinselliğin yasadışı olduğunu söyledi."Eşcinseller hakkında konuşalım" diyen Selman, şöyle devam etti: “En önemlisi, herkes buraya geldiğini kabul edecek. Kurallarımızı kabul etmek zorunda kalacaklar.'Çocukların iyi olmayan bir şey öğrenebileceğinden endişeli' olduğunu dile getiren Selman, eşcinsel olmanın İslam'da 'haram' olduğunu belirtti. Hızını alamayarak "Zihinde hasardır" diye ekledi. Dünya Kupası organizasyon komitesinden bir yetkili, derhal müdahale ederek röportajı kesti.1980 ve 1990'larda Katar milli formasıyla 1984 Los Angeles Yaz Olimpiyatı'na katılan eski futbolcu Selman, son olarak evsahibi ülkenin turnuva büyükelçilerinden biri seçildi.Ancak 2010 yılında bu turnuvanın Katar'a verilmesi, Körfez ülkesindeki insan hakları durumu ve yabancı işçilere yönelik muamele nedeniyle uzun zamandır şiddetle eleştiriliyor. Bunları örtbas etmek için futbolun dünya yönetim organı FIFA'dan 2022 Dünya Kupası'na katılan ülkelere 'turnuva başladığında futbola odaklanmaları' çağrısı geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreteri Fatma Samoura, geçen hafta perşembe günü Dünya Kupası'na katılan 32 ülkeye mektup gönderdi. Ancak mektubun içeriği resmen açıklanmadı.Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Başkanı Steve Cockburn ise "Infantino, dünyanın 'futbola odaklanmasını' istiyorsa, basit bir çözüm var: FIFA sonunda ciddi insan hakları sorunlarını halının altına süpürmek yerine ele almaya başlayabilir" tepkisini gösterdi. Cockburn, “İlk adım, turnuva başlamadan önce göçmen işçilere tazminat ödemek için bir fonun kurulmasını alenen taahhüt etmek ve LGBT kişilerin ayrımcılık veya tacize maruz kalmamasını sağlamak olacaktır" tavsiyesinde bulunarak "Bunu hala yapmamış olmaları şaşırtıcı" diye çıkıştı.Uluslararası Af Örgütü yetkilisi, "Infantino, 'futbol boşlukta olmaz' demekte haklı. Yüzbinlerce işçi bu turnuvayı mümkün kılmak için istismara maruz kaldı ve onların hakları unutulamaz ya da reddedilemez. Boş sözleri değil, adaleti ve tazminatı hak ediyorlar ve zaman daralıyor" diye ekledi.

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, fifa, 2022 fifa dünya kupası, gianni infantino, uluslararası af örgütü, eşcinsel, eşcinsellik, eşcinseller, zdf