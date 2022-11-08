https://sputniknews.com.tr/20221108/katarin-fifa-dunya-kupasi-buyukelcisi-escinsellik-zihinde-hasardir-1063205018.html
Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi: Eşcinsellik zihinde hasardır
Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi: Eşcinsellik zihinde hasardır
Körfez ülkesinin 20 Kasım-18 Aralık arasında 2022 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapması özellikle insan hakları ihlalleri suçlamaları nedeniyle genel kabul... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T20:02+0300
2022-11-08T20:02+0300
2022-11-08T20:02+0300
yaşam
katar
fifa
2022 fifa dünya kupası
gianni infantino
uluslararası af örgütü
eşcinsel
eşcinsellik
eşcinseller
zdf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887941_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bf462e01f22a05ad9da59feab94dd397.jpg
Organizasyonu rüşvetle kazandığı iddialarından stadyum inşaatlarında köle işçi çalıştırdığı suçlamalarına, şaibeler eşliğinde 2022 FIFA Dünya Kupası macerasına başlamasına 12 gün kalan Katar'ın temsilcisinden eşcinsellerin 'zihninde hasar' olduğu açıklaması geldi. Almanya'nın kamusal yayın kuruluşu ZDF'ye Doha'da röportaj veren Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi Halid Selman, Dünya Kupası için çok sayıda yabancı turistin Katar'a seyahat eklenmesi beklendiğini, ancak Katar'da eşcinselliğin yasadışı olduğunu söyledi."Eşcinseller hakkında konuşalım" diyen Selman, şöyle devam etti: “En önemlisi, herkes buraya geldiğini kabul edecek. Kurallarımızı kabul etmek zorunda kalacaklar.'Çocukların iyi olmayan bir şey öğrenebileceğinden endişeli' olduğunu dile getiren Selman, eşcinsel olmanın İslam'da 'haram' olduğunu belirtti. Hızını alamayarak "Zihinde hasardır" diye ekledi. Dünya Kupası organizasyon komitesinden bir yetkili, derhal müdahale ederek röportajı kesti.1980 ve 1990'larda Katar milli formasıyla 1984 Los Angeles Yaz Olimpiyatı'na katılan eski futbolcu Selman, son olarak evsahibi ülkenin turnuva büyükelçilerinden biri seçildi.Ancak 2010 yılında bu turnuvanın Katar'a verilmesi, Körfez ülkesindeki insan hakları durumu ve yabancı işçilere yönelik muamele nedeniyle uzun zamandır şiddetle eleştiriliyor. Bunları örtbas etmek için futbolun dünya yönetim organı FIFA'dan 2022 Dünya Kupası'na katılan ülkelere 'turnuva başladığında futbola odaklanmaları' çağrısı geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreteri Fatma Samoura, geçen hafta perşembe günü Dünya Kupası'na katılan 32 ülkeye mektup gönderdi. Ancak mektubun içeriği resmen açıklanmadı.Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Başkanı Steve Cockburn ise "Infantino, dünyanın 'futbola odaklanmasını' istiyorsa, basit bir çözüm var: FIFA sonunda ciddi insan hakları sorunlarını halının altına süpürmek yerine ele almaya başlayabilir" tepkisini gösterdi. Cockburn, “İlk adım, turnuva başlamadan önce göçmen işçilere tazminat ödemek için bir fonun kurulmasını alenen taahhüt etmek ve LGBT kişilerin ayrımcılık veya tacize maruz kalmamasını sağlamak olacaktır" tavsiyesinde bulunarak "Bunu hala yapmamış olmaları şaşırtıcı" diye çıkıştı.Uluslararası Af Örgütü yetkilisi, "Infantino, 'futbol boşlukta olmaz' demekte haklı. Yüzbinlerce işçi bu turnuvayı mümkün kılmak için istismara maruz kaldı ve onların hakları unutulamaz ya da reddedilemez. Boş sözleri değil, adaleti ve tazminatı hak ediyorlar ve zaman daralıyor" diye ekledi.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052887941_25:0:505:360_1920x0_80_0_0_643968ee826e87dd6b03d42f2b88ae1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
katar, fifa, 2022 fifa dünya kupası, gianni infantino, uluslararası af örgütü, eşcinsel, eşcinsellik, eşcinseller, zdf
katar, fifa, 2022 fifa dünya kupası, gianni infantino, uluslararası af örgütü, eşcinsel, eşcinsellik, eşcinseller, zdf
Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi: Eşcinsellik zihinde hasardır
Abone ol
Körfez ülkesinin 20 Kasım-18 Aralık arasında 2022 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapması özellikle insan hakları ihlalleri suçlamaları nedeniyle genel kabul görmezken, Katar'ın turnuva temsilcisinin yabancıları ülkedeki eşcinsellik yasağına dair bilgilendirme adına sarf ettiği söz büyük tepki çekti.
Organizasyonu rüşvetle kazandığı iddialarından stadyum inşaatlarında köle işçi çalıştırdığı suçlamalarına, şaibeler eşliğinde 2022 FIFA Dünya Kupası macerasına başlamasına 12 gün kalan Katar'ın temsilcisinden eşcinsellerin 'zihninde hasar' olduğu açıklaması geldi.
Almanya'nın kamusal yayın kuruluşu ZDF'ye Doha'da röportaj veren Katar'ın FIFA Dünya Kupası Büyükelçisi Halid Selman, Dünya Kupası için çok sayıda yabancı turistin Katar'a seyahat eklenmesi beklendiğini, ancak Katar'da eşcinselliğin yasadışı olduğunu söyledi.
"Eşcinseller hakkında konuşalım" diyen Selman, şöyle devam etti: “En önemlisi, herkes buraya geldiğini kabul edecek. Kurallarımızı kabul etmek zorunda kalacaklar.
'Çocukların iyi olmayan bir şey öğrenebileceğinden endişeli' olduğunu dile getiren Selman, eşcinsel olmanın İslam'da 'haram' olduğunu belirtti. Hızını alamayarak "Zihinde hasardır" diye ekledi.
Dünya Kupası organizasyon komitesinden bir yetkili, derhal müdahale ederek röportajı kesti.
1980 ve 1990'larda Katar milli formasıyla 1984 Los Angeles Yaz Olimpiyatı'na katılan eski futbolcu Selman, son olarak evsahibi ülkenin turnuva büyükelçilerinden biri seçildi.
Ancak 2010 yılında bu turnuvanın Katar'a verilmesi, Körfez ülkesindeki insan hakları durumu ve yabancı işçilere yönelik muamele nedeniyle uzun zamandır şiddetle eleştiriliyor. Bunları örtbas etmek için futbolun dünya yönetim organı FIFA'dan 2022 Dünya Kupası'na katılan ülkelere 'turnuva başladığında futbola odaklanmaları' çağrısı geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreteri Fatma Samoura, geçen hafta perşembe günü Dünya Kupası'na katılan 32 ülkeye mektup gönderdi. Ancak mektubun içeriği resmen açıklanmadı.
Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Başkanı Steve Cockburn ise "Infantino, dünyanın 'futbola odaklanmasını' istiyorsa, basit bir çözüm var: FIFA sonunda ciddi insan hakları sorunlarını halının altına süpürmek yerine ele almaya başlayabilir" tepkisini gösterdi.
Cockburn, “İlk adım, turnuva başlamadan önce göçmen işçilere tazminat ödemek için bir fonun kurulmasını alenen taahhüt etmek ve LGBT kişilerin ayrımcılık veya tacize maruz kalmamasını sağlamak olacaktır" tavsiyesinde bulunarak "Bunu hala yapmamış olmaları şaşırtıcı" diye çıkıştı.
Uluslararası Af Örgütü yetkilisi, "Infantino, 'futbol boşlukta olmaz' demekte haklı. Yüzbinlerce işçi bu turnuvayı mümkün kılmak için istismara maruz kaldı ve onların hakları unutulamaz ya da reddedilemez. Boş sözleri değil, adaleti ve tazminatı hak ediyorlar ve zaman daralıyor" diye ekledi.