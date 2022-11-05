https://sputniknews.com.tr/20221105/katar-dunya-kupasina-ev-sahipligimiz-konusunda-yapilan-elestiriler-iki-yuzluluk-1063092645.html

Katar: Dünya Kupası'na ev sahipliğimiz konusunda yapılan eleştiriler iki yüzlülük

Katar: Dünya Kupası'na ev sahipliğimiz konusunda yapılan eleştiriler iki yüzlülük

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaları konusunda ülkesine yönelik eleştirileri 'iki... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T03:52+0300

2022-11-05T03:52+0300

2022-11-05T03:52+0300

spor

katar

dünya kupası

2022 dünya kupası

ortadoğu

futbol

eleştiri

almanya

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Katar'ın yerli gazetelerinden Er-Raye'nin haberine göre Dışişleri Bakanı Al Sani, "Dünya Kupası'nı boykot etmek için sunulan gerekçeler, objektif değil. Katar'ı hedef alan bu eleştirilerde çok fazla iki yüzlülük söz konusu. Katar'ın tüm başarıları görmezden geliniyor" ifadelerini kullandı.Bu iddiaların, en fazla 10 ülkede az sayıda insan tarafından dillendirildiğini belirten Al Sani, aslında tüm dünyanın bu turnuvayı beklediğini, biletlerin yüzde 97'sinden fazlasının satıldığını, en fazla sayıda bilet alan on ülke arasında da Fransa gibi Avrupa ülkelerinin olduğunu aktardı."Ortadoğu'daki küçük bir ülkenin böyle küresel bir etkinliğe ev sahipliği yapmasını kabul etmeyen bazı insanlar var" diyen Al Sani, Katar'daki Dünya Kupası'nın dünyadaki herhangi bir spor etkinliği gibi olduğunu söyledi.'Katar, dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir'Katar'ın Avrupa ve Güney Amerika'daki ülkelerle dostane ilişkilerinin olduğunu, güvenlik konusunda birlikte çalıştıklarını ifade ederek, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden güvenlik güçlerinin, Katar güçleriyle omuz omuza vereceğini ve beraber çalışacaklarını kaydetti.Al Sani, "Biz koordinasyonu sağlayacağız. Gerek İngiltere, gerek Fransa gerekse Afrika'dan gelenler olsun, biz herkesin güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Katar, dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir. Bu dünya kupası, tarihinin en güvenli oynanan kupalarından biri olacak" dedi.Al Sani dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar ile Katarlı taraftarlar arasında muhtemel bir kültür çatışmasına ilişkin ise "Bizim halkımız misafirperverdir. Tüm dünyaya kapımız açıktır" ifadesini kullandı.Katar'ın tek talep ettiği şeyin, diğer ülkelerin de beklediği gibi taraftarların ziyaret ettiği ülkenin yasalarına saygı göstermesi olduğunu ifade eden Al Sani, güvenlik güçlerinin zaruri bir durum olmadıkça ve gerekmedikçe herhangi bir müdahalede bulunmayacağının altını çizdi.Al Sani, insanları bir noktada buluşturan ve birleştiren işler yapmak istediklerine dikkati çekerek, ülkesinin dünya kupasına ve büyük spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Ortadoğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.Almanya'nın Katar'a yönelik eleştirileriAlmanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 27 Ekim'de Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur" demişti.Katar, Faeser'in bu açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası vermişti.

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katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, ortadoğu, futbol, eleştiri, almanya