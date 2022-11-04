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Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı
Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T05:11+0300
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spor
katar
güvenlik
dünya kupası
2022 dünya kupası
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İçişleri Bakanlığı ve Dünya Kupası Güvenlik Güçleri Sözcüsü Ceber en-Nuaymi, düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında son duruma ilişkin bilgi verdi.Nuaymi, 2022 FIFA Dünya Kupası için güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını; muhtemel kriz ve risklerle başa çıkmak üzere alternatif düzenlemeleri kapsayan bazı stratejik planların yapıldığını belirtti.Bu bağlamda tüm yetkili birimlerin, taraftarların güvenliği için çalışacağını kaydeden Nuaymi, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi adına tüm kesimlerle iş birliği içerisinde olduklarını aktardı.Nuaymi, Dünya Kupası'nın güvenliğinin sağlanması konusunda dost ve kardeş ülkelerle aralarında kapsamlı bir iş birliği olduğunu vurguladı.Katar'a girişlerde maç bileti uygulamasının 2 Aralık'ta sona ereceğini kaydeden Nuaymi, ülkeye gelecek futbolseverlerin konforu için geliştirilen 'Hayya' kart şartının da devam edeceğini belirtti.Sağlık alanında sunulacak hizmetlerDünya Kupası organizasyonu sağlık hizmetleri sözcüsü Yusuf el-Müslemani de Dünya Kupası için Katar'a gelenlerden Kovid-19 testi istenmeyeceğini ve karantina uygulanmayacağını söyledi.Müslemani, Katar'ın Dünya Kupası seyircileri için özel olarak hazırladığı 'Hayya' kart sahiplerinin, acil durumlarda Hamad Tıp Kurumu'na bağlı 4 hastanede ücretsiz tedavi olabileceğini aktardı."Bu sağlık kurumları ihtiyaç durumunda 16 bin taraftara hizmet verebilecek" diyen Müslemani, taraftarlara hizmet verecek hastaneler ve klinikler için bilgilendirici bir internet sitesinin tasarlandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221102/katara-2022-dunya-kupasi-icin-gelecek-ziyaretcilere-hadislerden-ornekler-gosterilecek-1062963381.html
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katar, güvenlik, dünya kupası, 2022 dünya kupası, önlem, futbol
katar, güvenlik, dünya kupası, 2022 dünya kupası, önlem, futbol

Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı

05:11 04.11.2022
© AAKatar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı ve Dünya Kupası Güvenlik Güçleri Sözcüsü Ceber en-Nuaymi, düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında son duruma ilişkin bilgi verdi.
Nuaymi, 2022 FIFA Dünya Kupası için güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını; muhtemel kriz ve risklerle başa çıkmak üzere alternatif düzenlemeleri kapsayan bazı stratejik planların yapıldığını belirtti.
Bu bağlamda tüm yetkili birimlerin, taraftarların güvenliği için çalışacağını kaydeden Nuaymi, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi adına tüm kesimlerle iş birliği içerisinde olduklarını aktardı.
Nuaymi, Dünya Kupası'nın güvenliğinin sağlanması konusunda dost ve kardeş ülkelerle aralarında kapsamlı bir iş birliği olduğunu vurguladı.
Katar'a girişlerde maç bileti uygulamasının 2 Aralık'ta sona ereceğini kaydeden Nuaymi, ülkeye gelecek futbolseverlerin konforu için geliştirilen 'Hayya' kart şartının da devam edeceğini belirtti.

Sağlık alanında sunulacak hizmetler

Dünya Kupası organizasyonu sağlık hizmetleri sözcüsü Yusuf el-Müslemani de Dünya Kupası için Katar'a gelenlerden Kovid-19 testi istenmeyeceğini ve karantina uygulanmayacağını söyledi.
Müslemani, Katar'ın Dünya Kupası seyircileri için özel olarak hazırladığı 'Hayya' kart sahiplerinin, acil durumlarda Hamad Tıp Kurumu'na bağlı 4 hastanede ücretsiz tedavi olabileceğini aktardı.
"Bu sağlık kurumları ihtiyaç durumunda 16 bin taraftara hizmet verebilecek" diyen Müslemani, taraftarlara hizmet verecek hastaneler ve klinikler için bilgilendirici bir internet sitesinin tasarlandığını kaydetti.
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