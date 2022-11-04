https://sputniknews.com.tr/20221104/katar-2022-dunya-kupasi-icin-gerekli-guvenlik-hazirliklari-tamamlandi-1063054925.html

Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı

Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kala ev sahibi ülke olarak gerekli tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T05:11+0300

2022-11-04T05:11+0300

2022-11-04T05:11+0300

spor

katar

güvenlik

dünya kupası

2022 dünya kupası

önlem

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063055071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_76d30a07498f3ac888c4bb9013f5b850.jpg

İçişleri Bakanlığı ve Dünya Kupası Güvenlik Güçleri Sözcüsü Ceber en-Nuaymi, düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında son duruma ilişkin bilgi verdi.Nuaymi, 2022 FIFA Dünya Kupası için güvenlik hazırlıklarının tamamlandığını; muhtemel kriz ve risklerle başa çıkmak üzere alternatif düzenlemeleri kapsayan bazı stratejik planların yapıldığını belirtti.Bu bağlamda tüm yetkili birimlerin, taraftarların güvenliği için çalışacağını kaydeden Nuaymi, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi adına tüm kesimlerle iş birliği içerisinde olduklarını aktardı.Nuaymi, Dünya Kupası'nın güvenliğinin sağlanması konusunda dost ve kardeş ülkelerle aralarında kapsamlı bir iş birliği olduğunu vurguladı.Katar'a girişlerde maç bileti uygulamasının 2 Aralık'ta sona ereceğini kaydeden Nuaymi, ülkeye gelecek futbolseverlerin konforu için geliştirilen 'Hayya' kart şartının da devam edeceğini belirtti.Sağlık alanında sunulacak hizmetlerDünya Kupası organizasyonu sağlık hizmetleri sözcüsü Yusuf el-Müslemani de Dünya Kupası için Katar'a gelenlerden Kovid-19 testi istenmeyeceğini ve karantina uygulanmayacağını söyledi.Müslemani, Katar'ın Dünya Kupası seyircileri için özel olarak hazırladığı 'Hayya' kart sahiplerinin, acil durumlarda Hamad Tıp Kurumu'na bağlı 4 hastanede ücretsiz tedavi olabileceğini aktardı."Bu sağlık kurumları ihtiyaç durumunda 16 bin taraftara hizmet verebilecek" diyen Müslemani, taraftarlara hizmet verecek hastaneler ve klinikler için bilgilendirici bir internet sitesinin tasarlandığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221102/katara-2022-dunya-kupasi-icin-gelecek-ziyaretcilere-hadislerden-ornekler-gosterilecek-1062963381.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, güvenlik, dünya kupası, 2022 dünya kupası, önlem, futbol