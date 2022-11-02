https://sputniknews.com.tr/20221102/katara-2022-dunya-kupasi-icin-gelecek-ziyaretcilere-hadislerden-ornekler-gosterilecek-1062963381.html
Katar'a 2022 Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerden örnekler gösterilecek
Katar'a 2022 Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerden örnekler gösterilecek
Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerin gösterilmesi için hazırlık yapıldı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T02:25+0300
2022-11-02T02:25+0300
2022-11-02T03:26+0300
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Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisler ve İngilizce çevirileri asıldı.Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadislerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor" ifadelerini kullandı.Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221101/kantenin-ardindan-fransaya-paul-pogba-soku-dunya-kupasinda-oynayamayacak-1062923086.html
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katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, hadis, islam, reklam
katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, hadis, islam, reklam
Katar'a 2022 Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerden örnekler gösterilecek
02:25 02.11.2022 (güncellendi: 03:26 02.11.2022) Abone ol
Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerin gösterilmesi için hazırlık yapıldı.
Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisler ve İngilizce çevirileri asıldı.
Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadislerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor" ifadelerini kullandı.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.