https://sputniknews.com.tr/20221102/katara-2022-dunya-kupasi-icin-gelecek-ziyaretcilere-hadislerden-ornekler-gosterilecek-1062963381.html

Katar'a 2022 Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerden örnekler gösterilecek

Katar'a 2022 Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerden örnekler gösterilecek

Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadislerin gösterilmesi için hazırlık yapıldı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

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Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisler ve İngilizce çevirileri asıldı.Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadislerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor" ifadelerini kullandı.Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221101/kantenin-ardindan-fransaya-paul-pogba-soku-dunya-kupasinda-oynayamayacak-1062923086.html

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