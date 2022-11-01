https://sputniknews.com.tr/20221101/kantenin-ardindan-fransaya-paul-pogba-soku-dunya-kupasinda-oynayamayacak-1062923086.html

Kante'nin ardından Fransa'ya Paul Pogba şoku: Dünya Kupası'nda oynayamayacak

Kante'nin ardından Fransa'ya Paul Pogba şoku: Dünya Kupası'nda oynayamayacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T04:18+0300

2022-11-01T04:18+0300

2022-11-01T04:18+0300

spor

paul pogba

fransa

katar

dünya kupası

2022 dünya kupası

sakatlık

n'golo kante

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Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

fransa

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paul pogba, fransa, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, sakatlık, n'golo kante