https://sputniknews.com.tr/20221101/kantenin-ardindan-fransaya-paul-pogba-soku-dunya-kupasinda-oynayamayacak-1062923086.html
Kante'nin ardından Fransa'ya Paul Pogba şoku: Dünya Kupası'nda oynayamayacak
Kante'nin ardından Fransa'ya Paul Pogba şoku: Dünya Kupası'nda oynayamayacak
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T04:18+0300
2022-11-01T04:18+0300
2022-11-01T04:18+0300
spor
paul pogba
fransa
katar
dünya kupası
2022 dünya kupası
sakatlık
n'golo kante
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Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.
fransa
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paul pogba, fransa, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, sakatlık, n'golo kante
paul pogba, fransa, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, sakatlık, n'golo kante
Kante'nin ardından Fransa'ya Paul Pogba şoku: Dünya Kupası'nda oynayamayacak
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.
Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.
Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.