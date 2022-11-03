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Türk askeri gemisi, 2022 Dünya Kupası için Katar'da
Türk askeri gemisi, 2022 Dünya Kupası için Katar'da
2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
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katar
spor
gemi
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, Türk gemisinin Katar’da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak edeceği kaydedildi.20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Ortadoğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221102/katara-2022-dunya-kupasi-icin-gelecek-ziyaretcilere-hadislerden-ornekler-gosterilecek-1062963381.html
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katar, gemi, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), dünya kupası, 2022 dünya kupası
katar, gemi, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), dünya kupası, 2022 dünya kupası

Türk askeri gemisi, 2022 Dünya Kupası için Katar'da

03:39 03.11.2022
© AATCG Burgazada, 'FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
TCG Burgazada, 'FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere Katar'a uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Türk gemisinin Katar’da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak edeceği kaydedildi.
20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Ortadoğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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