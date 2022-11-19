https://sputniknews.com.tr/20221119/fifa-baskani-infantinodan-katar-elestirilerine-tepki-ikiyuzlulukten-baska-bir-sey-degil-1063628271.html

FIFA Başkanı Infantino'dan 'Katar eleştirilerine' tepki: İkiyüzlülükten başka bir şey değil

FIFA Başkanı Infantino'dan 'Katar eleştirilerine' tepki: İkiyüzlülükten başka bir şey değil

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya kupası nedeniyle Katar'a 'insan hakları' konusunda eleştiri yöneltilmesine tepki gösterdi ve "Bu tek taraflı ahlak dersi... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T13:37+0300

2022-11-19T13:37+0300

2022-11-19T14:10+0300

spor

fifa

fifa başkanı gianni infantino

gianni infantino

katar

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Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak 2022 Dünya Kupası öncesi, Katar'a yönelik insan hakları eleştirileri gündemde. Katar'daki göçmen işçilerin çalışma koşulları ve alkol yasağı gibi uygulamalar, boykot çağrılarını da beraberinde getirdi.'Ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz'FIFA Başkanı Gianni Infantino ise, Katar'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve 'önce Avrupa'nın kendini eleştirmesi gerektiğini' savundu. Infantino, "Ben Avrupalıyım. Dünya çapında 3 bin yıldır yaptıklarımız nedeniyle, ahlak dersi vermeden önce önümüzdeki 3 bin yıl için özür dilemeliyiz" ifadelerini kullandı. 'Onlara biraz umut verin'Katar'daki göçmen işçilerin çalışma koşullarına değinen FIFA Başkanı, "Eğer Avrupa bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, Katar'ın yaptığı gibi, bu işçilerin bir kısmının çalışmak için Avrupa'ya gelebileceği yasal kanallar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek, biraz umut verin" dedi.'İkiyüzlülükten başka bir şey değil''Eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini' söyleyen Infantino ayrıca, Katar'daki oyunların 'gelmiş geçmiş en iyi dünya kupası' olacağını vurguladı ve şunları söyledi:"Bu tek taraflı ahlak dersi ikiyüzlülükten başka bir şey değil. Burada 2016'dan bu yana kat edilen mesafeyi neden kimse fark etmiyor merak ediyorum. 12 yıl önce alınan bir kararın eleştirilerini almak kolay değil. Katar hazır, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olacak. Katar'ı savunmak zorunda değilim, onlar kendilerini savunabilirler. Ben futbolu savunuyorum."'Zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum'"Tabii ki Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli veya göçmen işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa uğramanın ve bir yabancı olarak zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum" diyen Infantino, çocukken kendisinin de zorbalığa uğradığını söyledi:"Çocukken zorbalığa uğradım, çünkü kızıl saçlarım ve çillerim vardı, artı İtalyan'dım, hayal edin. O durumda ne yaparsın? Ayak uydurmaya, arkadaş edinmeye çalışıyorsun. Suçlama, kavga ve aşağılanmaya başlamadan, ilişki kurmaya başlarsınız. Ve yapmamız gereken şey de bu."'Günde üç saat bira içmezseniz ölmezsiniz'İnfantino, uygulanan alkol yasağına ilişkin ise "Şahsen günde üç saat bira içemezseniz ölmezsiniz diye düşünüyorum. Aynı şey Fransa, İspanya, İskoçya için de geçerli" dedi.

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