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Katar, Dünya Kupası öncesi Avrupa'daki eleştiri ve boykot çağrılarına cevap verdi
Katar, Dünya Kupası öncesi Avrupa'daki eleştiri ve boykot çağrılarına cevap verdi
Katar Çalışma Bakanı Al Marri, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da bazı ülkelerde insan hakları gerekçe gösterilerek yapılan... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:54+0300
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Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi eleştiri ve boykot çağrılarına cevap verdi. Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Semih Al Marri, Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Alt Komitesi'nde ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde "spor organizasyonları ve insan hakları" konulu oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.İnsan hakları gerekçe gösterilerek Katar'ın boykot edilmesine yönelik Avrupa ülkelerinde bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşlarının yaptığı boykot çağrılarına cevap veren Al Marri, "Boykot çağrıları yapanlara sormak istiyorum. Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi? Neden şimdi sadece Katar'da düzenlenen organizasyona odaklanıyorsunuz? Daha önce yapılanları örneğin 2018'dekini izlediniz mi?" diye konuştu.Al Marri, bazı milletvekillerinin farklı cinsel eğilimlerden bahsettiğini belirterek, "Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle karşılanacaksınız. Bu Katar'da en üst düzeyde verilmiş bir talimattır" ifadesini kullandı.Katar'da çalışan bazı işçilerin Dünya Kupası öncesi ülkeden gönderildiği ve mağdur edildiği iddialarını da yanıtlayan Al Marri, "Tazminatlar konusunda mağdur olan kim varsa mağduriyetini gidermek için başvurabileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Tazminatlar için bir fon kurulmuştur ve bölgemizde bu konuda bu büyüklükte bir fon bulunmamaktadır. Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir" dedi.Al Marri, ülkesiyle ilgili iddiaların iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, bilginin doğru kaynaktan alınması gerektiğini söyledi.Herkesi 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye Katar'a davet eden Al Marri, "Katar'daki Dünya Kupası futbol tarihindeki en iyi etkinlik olacak" şeklinde konuştu.Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.Organizasyon öncesi Avrupa ülkelerindeki bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.
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avrupa, katar, fifa
avrupa, katar, fifa

Katar, Dünya Kupası öncesi Avrupa'daki eleştiri ve boykot çağrılarına cevap verdi

22:54 14.11.2022
© AAKatar 2022 FIFA Dünya Kupası
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
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Katar Çalışma Bakanı Al Marri, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da bazı ülkelerde insan hakları gerekçe gösterilerek yapılan boykot çağrılarına karşılık "Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi?" dedi.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi eleştiri ve boykot çağrılarına cevap verdi.
Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Semih Al Marri, Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Alt Komitesi'nde ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde "spor organizasyonları ve insan hakları" konulu oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
İnsan hakları gerekçe gösterilerek Katar'ın boykot edilmesine yönelik Avrupa ülkelerinde bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşlarının yaptığı boykot çağrılarına cevap veren Al Marri, "Boykot çağrıları yapanlara sormak istiyorum. Daha önce hiçbir Dünya Kupası organizasyonunu boykot ettiniz mi? Neden şimdi sadece Katar'da düzenlenen organizasyona odaklanıyorsunuz? Daha önce yapılanları örneğin 2018'dekini izlediniz mi?" diye konuştu.
Al Marri, bazı milletvekillerinin farklı cinsel eğilimlerden bahsettiğini belirterek, "Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle karşılanacaksınız. Bu Katar'da en üst düzeyde verilmiş bir talimattır" ifadesini kullandı.
Katar'da çalışan bazı işçilerin Dünya Kupası öncesi ülkeden gönderildiği ve mağdur edildiği iddialarını da yanıtlayan Al Marri, "Tazminatlar konusunda mağdur olan kim varsa mağduriyetini gidermek için başvurabileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Tazminatlar için bir fon kurulmuştur ve bölgemizde bu konuda bu büyüklükte bir fon bulunmamaktadır. Şu ana kadar işçilere 350 milyon dolar ödenmiştir" dedi.
Al Marri, ülkesiyle ilgili iddiaların iletişim eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, bilginin doğru kaynaktan alınması gerektiğini söyledi.
Herkesi 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye Katar'a davet eden Al Marri, "Katar'daki Dünya Kupası futbol tarihindeki en iyi etkinlik olacak" şeklinde konuştu.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
Organizasyon öncesi Avrupa ülkelerindeki bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.
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