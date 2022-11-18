https://sputniknews.com.tr/20221118/katar-kraliyeti-istedi-fifa-acikladi-dunya-kupasi-boyunca-stadyum-ve-cevresinde-icki-satisi-yasak-1063602867.html
Katar kraliyeti istedi, FIFA açıkladı: Dünya Kupası boyunca stadyum ve çevresinde içki satışı yasak
Katar kraliyeti istedi, FIFA açıkladı: Dünya Kupası boyunca stadyum ve çevresinde içki satışı yasak
FIFA yetkilileri, evsahibi Katar'ın bir ay sürecek Dünya Kupası boyunca stadyumlarla çevresinde taraftarlara satılacak tek içeceğin alkolsüz olmasına karar... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T14:59+0300
2022-11-18T14:59+0300
2022-11-18T16:00+0300
yaşam
2022 fifa dünya kupası
katar
içki
alkol
bira
yasak
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İki ay önce taraftarlara Dünya Kupası'nda bira serbestisi garanti eden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bugün evsahibi Katar ile yaptığı 'görüş alışverişleri' uyarınca Dünya Kupası maçlarının oynanacağı 8 stadyumun hiçbirinde çevreleri de dahil olmak üzere bira satılmayacağını duyurdu.Turnuvanın başlamasına 2 gün kala bira satışlarıyla ilgili çarpıcı U dönüşü için ilk etapta herhangi bir gerekçe sunulmadı. FIFA açıklamasında, Katar'ın evsahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarla çevrelerinden bira satış noktalarının kaldırılacağı, alkolün yalnızca taraftar bölgelerinde (fan zone) satılacağı belirtildi.Açıklamada şöyle denildi:“Evsahibi ülke makamları ile FIFA arasındaki görüşmelerin ardından, alkollü içecek satışının FIFA Taraftar Festivali'ne, diğer taraftar destinasyonlarına ve lisanslı mekanlara odaklanmasına ve Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumları ile çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.""Evsahibi ülke yetkilileri ile FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek.""Turnuva organizatörleri, Anheuser-Busch InBev'in (Belçikalı dev bira üreticisi) anlayışını ve Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında herkese hitap etmeye dair ortak taahhüdümüze sürekli desteğini takdir ediyor."Bu kararın ilk işareti, 15 Kasım'da Katar, Dünya Kupası sponsoru Budweiser'ın bira çadırlarının stadyum çevresinden taşınmasını emretmesiyle gelmişti.Ardından ABD ve Britanya medyası, Katar'ın bugün Dünya Kupası maçlarının oynanacağı yerlerde ve çevresinde içki yasağı ilan edeceğini, kararın FIFA ve Dünya Kupası'na on milyonlarca dolar vererek sponsor olan bira şirketlerini şoke ettiğini duyurdu.The New York Times, alkol satışı konusunda U dönüşünü, 'milyonlarca dolarlık FIFA sponsorluk anlaşmalarının ihlal edilebilirliğinin ve dünya futbolunun yönetim organının artık vitrin etkinliği üzerinde tam kontrol sahibi olmadığının göstergesi' diye değerlendirdi. Karara göre alkol satışları, yaklaşık yarım litre bira için yaklaşık 267 TL ödenen, yalnızca belirli zamanlarda satış yapan ve kişi başına sadece dört adet servis edilen 'taraftar bölgeleri' (fan zone) ile sınırlı olacak. Bunun yanısıra alkol ruhsatlı restoran ve otellerde içki içilebilecek. Karara dünya çapında taraftar tepkisi sosyal medyaya yansıdı. Katar'da bulunan İngiliz taraftarlardan 25 yaşındaki Alex Todd, kararı 'çılgınlık' diye niteleyip "Temel zevkleriniz elinizden alınıyorsa, Dünya Kupası neden burada düzenleniyor" diye sordu.Katar'da resmi Dünya Kupası birası içme fırsatı bulabilen ilk taraftar olan Brian Davidson, "Yıkıldım, bu hiç mantıklı değil. Maçta bira içmenin nesi yanlış" diyerek şöyle devam etti:"Bira zaten stadyumların içinde satılmayacaktı, sadece açık alanlarda satılacaktı. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan geliyor ve sadece futbol izlemek, güneşin tadını çıkarmak ve birkaç bira içmek istiyorlar. Şimdi bir şeyler içmek için taraftar bölgelerine veya bir otele gitmem gerekecek. Katarlıların bu yasağı uygulamış olması gerçekten üzücü."Alman taraftar Daniel Schwestka, "Birasız futbol, futbol değildir. Almanya'nın 3. liglerinde bile maça gittiğimde bira içebiliyorum. Futbolda bira içmek normaldir, üstelik bu Dünya Kupası" diye çıkıştı.75 milyon dolarlık anlaşmayla Dünya Kupası sponsoru olan ABD'li bira devi Budweiser, önce "İşte bu garip" diye tweet attı, daha sonra tweeti sildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022 fifa dünya kupası, katar, içki, alkol, bira, yasak
2022 fifa dünya kupası, katar, içki, alkol, bira, yasak
Katar kraliyeti istedi, FIFA açıkladı: Dünya Kupası boyunca stadyum ve çevresinde içki satışı yasak
14:59 18.11.2022 (güncellendi: 16:00 18.11.2022) Abone ol
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FIFA yetkilileri, evsahibi Katar'ın bir ay sürecek Dünya Kupası boyunca stadyumlarla çevresinde taraftarlara satılacak tek içeceğin alkolsüz olmasına karar verdiğini belirtti. Karar, 'FIFA sponsorluk anlaşmalarının çiğnenebilirliği ve dünya futbolunu yöneten organın vitrin etkinliği üzerinde kontrolü kaybettiğinin göstergesi' diye değerlendirildi.
İki ay önce taraftarlara Dünya Kupası'nda bira serbestisi garanti eden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bugün evsahibi Katar ile yaptığı 'görüş alışverişleri' uyarınca Dünya Kupası maçlarının oynanacağı 8 stadyumun hiçbirinde çevreleri de dahil olmak üzere bira satılmayacağını duyurdu.
Turnuvanın başlamasına 2 gün kala bira satışlarıyla ilgili çarpıcı U dönüşü için ilk etapta herhangi bir gerekçe sunulmadı.
FIFA açıklamasında, Katar'ın evsahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarla çevrelerinden bira satış noktalarının kaldırılacağı, alkolün yalnızca taraftar bölgelerinde (fan zone) satılacağı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Evsahibi ülke makamları ile FIFA arasındaki görüşmelerin ardından, alkollü içecek satışının FIFA Taraftar Festivali'ne, diğer taraftar destinasyonlarına ve lisanslı mekanlara odaklanmasına ve Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumları ile çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi."
"Evsahibi ülke yetkilileri ile FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek."
"Turnuva organizatörleri, Anheuser-Busch InBev'in (Belçikalı dev bira üreticisi) anlayışını ve Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında herkese hitap etmeye dair ortak taahhüdümüze sürekli desteğini takdir ediyor."
Bu kararın ilk işareti, 15 Kasım'da Katar, Dünya Kupası sponsoru Budweiser'ın bira çadırlarının stadyum çevresinden taşınmasını emretmesiyle gelmişti.
Ardından ABD ve Britanya medyası, Katar'ın bugün Dünya Kupası maçlarının oynanacağı yerlerde ve çevresinde içki yasağı ilan edeceğini, kararın FIFA ve Dünya Kupası'na on milyonlarca dolar vererek sponsor olan bira şirketlerini şoke ettiğini duyurdu.
The New York Times, alkol satışı konusunda U dönüşünü, 'milyonlarca dolarlık FIFA sponsorluk anlaşmalarının ihlal edilebilirliğinin ve dünya futbolunun yönetim organının artık vitrin etkinliği üzerinde tam kontrol sahibi olmadığının göstergesi' diye değerlendirdi.
Karara göre alkol satışları, yaklaşık yarım litre bira için yaklaşık 267 TL ödenen, yalnızca belirli zamanlarda satış yapan ve kişi başına sadece dört adet servis edilen 'taraftar bölgeleri' (fan zone) ile sınırlı olacak. Bunun yanısıra alkol ruhsatlı restoran ve otellerde içki içilebilecek.
Karara dünya çapında taraftar tepkisi sosyal medyaya yansıdı. Katar'da bulunan İngiliz taraftarlardan 25 yaşındaki Alex Todd, kararı 'çılgınlık' diye niteleyip "Temel zevkleriniz elinizden alınıyorsa, Dünya Kupası neden burada düzenleniyor" diye sordu.
Katar'da resmi Dünya Kupası birası içme fırsatı bulabilen ilk taraftar olan Brian Davidson, "Yıkıldım, bu hiç mantıklı değil. Maçta bira içmenin nesi yanlış" diyerek şöyle devam etti:
"Bira zaten stadyumların içinde satılmayacaktı, sadece açık alanlarda satılacaktı. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan geliyor ve sadece futbol izlemek, güneşin tadını çıkarmak ve birkaç bira içmek istiyorlar. Şimdi bir şeyler içmek için taraftar bölgelerine veya bir otele gitmem gerekecek. Katarlıların bu yasağı uygulamış olması gerçekten üzücü."
Alman taraftar Daniel Schwestka, "Birasız futbol, futbol değildir. Almanya'nın 3. liglerinde bile maça gittiğimde bira içebiliyorum. Futbolda bira içmek normaldir, üstelik bu Dünya Kupası" diye çıkıştı.
75 milyon dolarlık anlaşmayla Dünya Kupası sponsoru olan ABD'li bira devi Budweiser, önce "İşte bu garip" diye tweet attı, daha sonra tweeti sildi.