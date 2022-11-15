https://sputniknews.com.tr/20221115/katar-dunya-kupasi-sponsoru-budweiserin-bira-cadirlarinin-stadyum-cevresinden-tasinmasini-emretti-1063457907.html

Katar, Dünya Kupası sponsoru Budweiser'ın bira çadırlarının stadyum çevresinden taşınmasını emretti

Katar, Dünya Kupası sponsoru Budweiser'ın bira çadırlarının stadyum çevresinden taşınmasını emretti

20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın evsahibi Katar, misafirlerin İslam'ın kurallarına ve ülke geleneklerine saygı ve uyum göstermesi mesajlarının... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T17:28+0300

2022-11-15T17:28+0300

2022-11-15T18:17+0300

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alkol

bira

budweiser

2022 dünya kupası

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FIFA'nın en büyük sponsorlarından biri olan Budweiser'ın küresel futbol festivalinde bira satmasını sekteye uğratacak emrin, Katar devletinin en üst düzeylerinden geldiği belirtildi. New York Times'ın (NYT) haberine göre Katarlı yetkililer, bira şirketinin stadyumlara girmesine zaten izin verilmeyen çadırlarının Dünya Kupası mahallerinden ücra yerlere taşınmasını istedi. Haberde bira çadırlarının özellikle maçların oynanacağı 8 stadyum çevresindeki imtiyazlı işletmelerle ticari tezgahlardan uzağa taşınmasının emredildiği aktarıldı. Toplum içinde içki içmeye sıfır toleransKatar'da alkol içmenin tümden yasak olmasa da çok sıkı düzenlemelere tabi olduğuna dikkat çekilen haberde, yabancı turistlerin genellikle yalnızca ruhsatlı otel, restoran ve barlardan alkol satın alabileceği, toplum içinde içki içmek ve toplum içinde sarhoş olmak sözkonusu olduğunda sıfır tolerans politikasının uygulandığı kaydedildi.Budweiser, değişiklikler hakkında FIFA tarafından pazar günü bilgilendirildiğini söyledi. Gazeteye konuşan bir şirket sözcüsü, "İmtiyazlı satış noktalarını emredilen yerlere taşımak için FIFA ile birlikte çalışıyoruz" dedi. Dünya Kupası organizasyon komitesinden bir temsilci, ayrıntıya girmeden, "Operasyonel planlara son şekil veriliyor. 8 stadyumun tamamında içecek servis süreleri ve yerlerinin sayısı aynı kaldı" diye konuştu. Genel kanı, bira çadırlarının gözlerden ırak yerlere nakledilmesi emrinin, Katar Emiri'nin kardeşi ve günlük planlamalarda en aktif rol alan kraliyet ailesi üyesi Şeyh Casim bin Hamad bin Halife el Sani tarafından verildiği. Budweiser, FIFA ile ilişkisine 1985'te, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'ndan bir yıl önce başladı. Her 4 yılda bir Dünya Kupası sponsoru olarak FIFA'ya yaklaşık 75 milyon dolar ödeyen Budweiser'ın dolayısıyla FIFA ile anlaşması uyarınca turnuvada satış münhasırlığı olduğu gibi yoğun şekilde tanıtılması da gerekiyor. Artık organizatörlere sponsorlarını tanıtmak ile bu seferki evsahibini mutlu etmek arasında bir denge bulmak düşüyor. Katar'ın 2019'da Dünya Kulüpler Kupası'na evsahipliği yapması, alkolle ilgili olayları nasıl ele alabileceğini görmek açısından prova görevi gördü. O zamanki çözüm, yaklaşık 5 bin taraftarı bir taraftar bölgesinde toplamak ve maç saati geldiğinde otobüsle stadyuma götürmekti. Associated Press haber ajansına göre bu yılki turnuva için 1.2 milyon yabancı turistin Katar'a seyahat etmesi bekleniyor. Ancak Katar'ın evsahipliğindeki Dünya Kupası'nın tarihin en pahalısı olduğu da yazılıp çiziliyor. Zira bilet fiyatları, açılış maçı için 340 euro, grup maçları için 65 euro, final maçı için 583 eurodan başlıyor. Üstüne üstlük Batı basınında Katar'ın yeme-içme, kadınların giyim kuşamı, kadın-erkek yakınlaşmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle önceki Dünya Kupaları kadar turist çekmesinin beklenmediğine dair iddialar yer aldı. Böyle bir ortamda sosyal medyaya yeterli ilginin gösterilmemesi sebebiyle taraftar kiralandığı iddiası düştü. Katar'ın resmi Tiktok hesabından Dünya Kupası'nda top koşturacak ülkelerin taraftarlarının bayrak sallayıp müzik aleti çalar, dans edip tezahürat yaparken videoları paylaşıldı. Gelgelelim bunların her ülkenin orijinal taraftarlarına benzemediği, hepsinin Pakistanlı veya Hindistanlıya benzediği yorumları sökün etti. Hatta bunların günde 10 dolar, üç öğün yemek ve ücretsiz konaklama karşılığı taraftar rolü yapmak üzere kiralandığı iddiaları sökün etti. 'Figüran taraftarların' maç öncesi ve sırasında 'kalabalık ve coşkulu görüntüler' vereceği, böylece tribünlerin boş kaldığının anlaşılmasının önüne geçileceği iddialar arasında.Daha önce Katar liginde top koşturmuş Fransız futbolcular Edouard Rowlandson ve Youssef Krou, taraftar süsü verilen yabancı işçilerle tribünlerin doldurulması uygulamasına tanık olduklarını söyledi.

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katar, içki, alkol, bira, budweiser, 2022 dünya kupası