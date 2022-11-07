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Fransız inşaat şirketi Vinci, Katar’da işçileri zorla çalıştırmakla suçlanıyor
Fransız inşaat şirketi Vinci, Katar’da işçileri zorla çalıştırmakla suçlanıyor
Fransız inşaat şirketi Vinci’nin Katar’da işçileri zorla ve insani olmayan koşullarda çalıştırmakla suçlandığı bildirildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:54+0300
2022-11-07T17:54+0300
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Vinci’den yapılan açıklamada, şirketin alt kuruluşu Vinci Constructions Grands Project (VCGP) grubu yetkililerinin Katar’daki inşaat alanlarındaki çalışma koşullarına yönelik bir soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.Le Parisien’in haberine göre, Vinci yetkililerinin ifadesi Paris’in Nanterre bölgesinde bir sorgu hakimince çarşamba günü alınacak.Sivil toplum kuruluşu Sherpa, Modern Kölelik Karşıtı Komite ile 7 Hindistan ve Nepal kökenli işçinin şikayetlerinin ardından Kasım 2015’te açılan soruşturmada, VCGP ve Katar’daki alt grubu, köleliğe zorlama, insan kaçakçılığı, insan onuruna aykırı çalışma koşulları dayatma, kasti riske atma, kasıtsız yaralama ve suçlarının üzerini örtmek ile suçlanıyor.Sherpa, Vinci şirketinin, Katar’da başlayacak 2022 Dünya Kupası projelerinde işçileri pasaportlarını alarak haftada 66 ila 77 saat ve düşük ücretlerle çalıştırdığını, çok sayıda işçinin kalabalık, sağlıksız alanlarda kalmaya zorlandığını ileri sürüyor.Suçlamaları reddeden şirket yetkilileri, ayrıca Katar’daki alt şirketlerinin suçlamalardaki gibi 2 hafta sonra ülkede düzenlenecek Dünya Kupası’yla ilişkili projelerde yer almadığını savunuyor.Sorgu hakiminin kararına göre, Vinci şirketine yönelik soruşturma derinleştirilip mahkemeye taşınabilir.
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katar, fransa, işçi
katar, fransa, işçi

Fransız inşaat şirketi Vinci, Katar’da işçileri zorla çalıştırmakla suçlanıyor

17:54 07.11.2022
© AAKatar'ın Lusail kentindeki Lusail Iconic Stadyumu
Katar'ın Lusail kentindeki Lusail Iconic Stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
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Fransız inşaat şirketi Vinci’nin Katar’da işçileri zorla ve insani olmayan koşullarda çalıştırmakla suçlandığı bildirildi.
Vinci’den yapılan açıklamada, şirketin alt kuruluşu Vinci Constructions Grands Project (VCGP) grubu yetkililerinin Katar’daki inşaat alanlarındaki çalışma koşullarına yönelik bir soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.
Le Parisien’in haberine göre, Vinci yetkililerinin ifadesi Paris’in Nanterre bölgesinde bir sorgu hakimince çarşamba günü alınacak.
Sivil toplum kuruluşu Sherpa, Modern Kölelik Karşıtı Komite ile 7 Hindistan ve Nepal kökenli işçinin şikayetlerinin ardından Kasım 2015’te açılan soruşturmada, VCGP ve Katar’daki alt grubu, köleliğe zorlama, insan kaçakçılığı, insan onuruna aykırı çalışma koşulları dayatma, kasti riske atma, kasıtsız yaralama ve suçlarının üzerini örtmek ile suçlanıyor.
Sherpa, Vinci şirketinin, Katar’da başlayacak 2022 Dünya Kupası projelerinde işçileri pasaportlarını alarak haftada 66 ila 77 saat ve düşük ücretlerle çalıştırdığını, çok sayıda işçinin kalabalık, sağlıksız alanlarda kalmaya zorlandığını ileri sürüyor.
Suçlamaları reddeden şirket yetkilileri, ayrıca Katar’daki alt şirketlerinin suçlamalardaki gibi 2 hafta sonra ülkede düzenlenecek Dünya Kupası’yla ilişkili projelerde yer almadığını savunuyor.
Sorgu hakiminin kararına göre, Vinci şirketine yönelik soruşturma derinleştirilip mahkemeye taşınabilir.
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