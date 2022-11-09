https://sputniknews.com.tr/20221109/bati-medyasi-katardaki-dunya-kupasi-arifesinde-taraftarlari-hangi-hikyelerle-korkutuyor-1062908581.html

Batı medyası Katar'daki Dünya Kupası arifesinde taraftarları hangi hikâyelerle korkutuyor?

Batı medyası Katar'daki Dünya Kupası arifesinde taraftarları hangi hikâyelerle korkutuyor?

Bu yıl Katar’da düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası turnuvası 20 Kasım’da başlayacak. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T15:23+0300

2022-11-09T15:23+0300

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Katar, tarihte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan ilk Arap ülkesi oldu ve turnuvanın en üst düzeyde gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterdi. Ancak Batı medyası, Dünya Kupası organizasyonunu daha başlamadan karalamaya adanan bir dizi hikâye üretiyor.Turnuvanın kışın yapılmasıKatar’ı ilk eleştirmeye başlayan The Guardian oldu. Gazete, Dünya Kupası'nın Katar için yılın en uygun zamanı olan kış mevsiminde düzenlenmesinden memnun kalmadı. Katar, ‘Çelişkiler Kaosu’ başlıklı bir makalede oyun sezonunu mahvedeceği iddiası ile Avrupa ulusal turnuvalarının çizelgesini ihlal etmekle suçlandı.Bu hikaye, İngiltere milli futbol takımının kaptanı ve son turnuvanın en skorer ismi Harry Kane tarafından çürütüldü. Kane, yaptığı açıklamada turnuvanın kışın düzenlenmesinin yaz mevsimindeki turnuvanın sonunda değil de yılın bu zamanında en iyi formda olan Avrupalı oyuncuların konumunu sadece iyileştireceğini kaydetti.Katar'daki yabancı işçilerBatı medyası, yaklaşan Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülkeyi karalamak için başka bir bahane olarak işçi haklarının ihlalini seçti. ABD’li Washington Post gazetesi, bir stadyumun inşası sırasında yabancı işçilerin toplu ölümü hakkında bir makale yayınladı. Ancak Katar Dışişleri Bakanlığı haberi yalanladıktan sonra içerik düzeltildi.Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’nin açıklamasına göre Katar'daki yabancı işçilere yönelik muamele sorunu ‘oldukça şişirilmiş ve abartılı’. Söz konusu açıklama, Danimarka milli takımının teknik sponsoru Hummel Sport'un, turnuva hazırlıklarının binlerce göçmen işçinin hayatına mal olduğu iddiasıyla milli takım için Katar'daki insan hakları ihlallerini protesto etmek adına Danimarka arması ile logosunu neredeyse görünmez hale getirerek üç takım forması üretmesini izledi.Danimarka milli takımının bu çıkışına Katar'daki Dünya Kupası Organizasyon Komitesi de yanıt verdi:‘Katar sizleri selamlıyor’En büyük uydurma haberlerden biri ise Katar'daki Dünya Kupası turnuvasının başlangıcına sadece birkaç hafta kala sosyal ağlarda yayıldı: yayınlanan içerikte diğer şeylerin yanı sıra Avrupalılar için alışılageldik açık kıyafetler giymiş olarak görünmenin, camilerde fotoğraf çektirmenin, gürültü yapmanın ve sokak ağızı kullanmanın, ayrıca randevulu buluşmaların sakıncalı olduğu konusunda uyarılar yer aldı. Kayıt, ‘Katar sizi selamlıyor’ başlığı ile yayınlanıyor.Ancak Katar'daki Dünya Kupası Organizasyon Komitesi yayınlanan bu içeriği uydurma haber olarak tanımladı ve onunla ne Organizasyon Komitesi’nin, ne de Katar Turizm Bakanlığı’nın alakası olduğunu, dolayısıyla Doha’da da hiç kimsenin bu tür önerileri yayınlamadığını bildirdi.İlgili açıklamada, “Bilgi gerçeği yansıtmıyor; Katar kesinlikle herkesi turnuvanın tadını çıkarmaya davet ediyor ve taraftarların kültürlerine son derece açık” ifadeleri yer aldı.Katar yerli basınından Al-Sharq gazetesi ise sadece Katar'da değil, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'da da Dünya Kupası organizasyonuna yönelik saldırıları analiz ederek, Batı'nın kendi kampında olmayan hiçbir ülkede yapılan turnuvadan memnun olmadığı sonucuna vardı.

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