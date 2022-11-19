https://sputniknews.com.tr/20221119/kuzey-kore-eger-dusmanlar-tehdit-olusturmaya-devam-ederse-nukleer-silahlarla-karsilik-verecek-1063630154.html

Kuzey Kore: Düşmanlar tehdit oluşturmaya devam ederse, nükleer silahlarla topyekun karşılık verecek

Kuzey Kore: Düşmanlar tehdit oluşturmaya devam ederse, nükleer silahlarla topyekun karşılık verecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, 'düşmanları' ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T15:10+0300

2022-11-19T15:10+0300

2022-11-19T15:10+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

füze

nükleer füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063225556_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45fb1167509f26f19b262e9c475c9309.jpg

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.Kim, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/kuzey-kore-lideri-ilk-defa-kiziyla-goruntulendi-1063623770.html

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, füze, nükleer füze