https://sputniknews.com.tr/20221119/kuzey-kore-eger-dusmanlar-tehdit-olusturmaya-devam-ederse-nukleer-silahlarla-karsilik-verecek-1063630154.html
Kuzey Kore: Düşmanlar tehdit oluşturmaya devam ederse, nükleer silahlarla topyekun karşılık verecek
Kuzey Kore: Düşmanlar tehdit oluşturmaya devam ederse, nükleer silahlarla topyekun karşılık verecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, 'düşmanları' ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T15:10+0300
2022-11-19T15:10+0300
2022-11-19T15:10+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
füze
nükleer füze
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Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.Kim, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221119/kuzey-kore-lideri-ilk-defa-kiziyla-goruntulendi-1063623770.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, füze, nükleer füze
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, füze, nükleer füze
Kuzey Kore: Düşmanlar tehdit oluşturmaya devam ederse, nükleer silahlarla topyekun karşılık verecek
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, 'düşmanları' ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.
Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.
Kim, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek." ifadesini kullandı.