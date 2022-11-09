https://sputniknews.com.tr/20221109/iran-meclisinden-cagri-isid-gibi-silahli-siddete-basvuran-protestoculara-agir-cezalar-verilsin-1063255232.html

İran meclisinden 'IŞİD militanları gibi silahlı şiddete başvuran' protestocular için yargıya çağrı

İran meclisinden 'IŞİD militanları gibi silahlı şiddete başvuran' protestocular için yargıya çağrı

İran meclisi, yargıya, 'protestolarda IŞİD militanları gibi silaha başvurup cana mala kast edenlere çok ağır cezalar verilmesi' çağrısı yapan bir açıklama... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T19:39+0300

2022-11-09T19:39+0300

2022-11-09T20:18+0300

dünya

iran yargı erki

iran meclisi

çağrı

ceza

mahsa emini

protestolar

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053341374_41:0:786:419_1920x0_80_0_0_9ab6c2c805e7d3de18c5d46bdb8cd0d9.jpg

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından komaya girip 16 Eylül'de ölmesiyle başlayan protestolarla nasıl baş edileceği yönetim için büyük bir soru işareti oluştururken, meclis tavrını koydu.İran meclisi, Yargı Erki'ne şiddetli protestolara katılanlara çok ağır cezalar verilmesi çağrısı yapan bir açıklama yayımladı. Açıklamaya 290 milletvekilinden 227'si imza koydu. Sputnik'in Moskova'daki merkezine göre İran devlet haber ajansı IRNA'nın yayımladığı meclis açıklaması şöyle:"Biz, bu milletin temsilcileri, yargı dahil olmak üzere ülkeyi yöneten herkesten şunu talep ediyoruz: IŞİD militanları gibi bıçaklı ve ateşli silahlar kullanan, insanların canına ve malına tecavüz eden savaşçılara bir an önce derslerini verin ve ne giyerlerse giysinler, hangi çevreye ait olurlarsa olsunlar, bu savaşçılara karşı infaz emrini yerine getirin ki, bu rejimin kırmızı çizgisinin değerli yurttaşlarımızın canı, malı, güvenliği ve namusu olduğunu ve bu konuda kimseye hoşgörülü olmayacağını herkese kanıtlayın."Sputnik'in haberinde bu açıklama, İran meclisinin İran yargısına 'şiddete başvuran protestoculara ölüm cezası verilmesi' çağrısı olarak değerlendirildi. İran'da IŞİD militanlarının asılarak idam edildiği biliniyor.Al Monitor, haberi, "İran meclisindeki milletvekilleri, 'isyancılara' ağır cezalar verilmesi çağrısında bulundu" diye verdi. Haberde "Bazıları açıklamayı, ifadede kullanılan dil nedeniyle meclisin tüm protestocular için ölüm cezası talep ettiği şeklinde yorumladı" denildi. Buna göre 'İran düşmanlarının 40 yılı aşkın süredir ayrılıkçıları silahlandırarak ve Saddam Hüseyin'i, sözde felç edici yaptırımları, isyanları (protestoları) destekleyerek ülkeyi yok etmeye çalıştıklarını' dile getiren açıklamada 'ABD'nin Suriye, Yemen ve Irak'a yönelik politikalarında başarısız olduğu ve şu anda İran'ı içeriden hedef aldığı' belirtildi.'İsyan' diye nitelenen mevcut protestolarda ABD ile İran'ın diğer düşmanlarının 'açıkça sahneye girdiği ve silahlar ve komuta ile olduğu kadar finansal olarak da liderliği ele geçirdiği' öne sürüldü. Bunların 'haydutları' güvenlik güçlerine saldırmaya teşvik etmesinin onlarca ölüme yol açtığı ifade edildi.'Yargının IŞİD gibi ülkeye saldıran protestocuları bir an önce karşısına çıkarması ve protesto ile cana, mala mülke zarar vermekten suçlu bulunanların bunlara eşit sonuçlarla cezalandırılması' istendi.Dün İran devlet televizyonu, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi'nin Tahran'da düzenlediği basın toplantısını verdi. Yargı Erki Sözcüsü, Mahsa Emini protestolarında tutuklananlarla ilgili "Şu ana kadar Tahran'da 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İsyancılarla mücadele ve onların ayrılması kesinlikle titizlikle yapılacaktır" dedi.Yargı sürecini devrim ve genel mahkemelerin yürüteceğini aktaran Setayeşi, "Bu isyanlarda maddi veya manevi zarara uğrayan herkes, ilgili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir. Son birkaç gündür bu konudaki şikayetlerin sayısı arttı" diye konuştu.Setayeşi, şu ana kadar kaç öğrenci ve öğretmenin tutuklandığı sorusu üzerine net cevap vermeyerek, "Bir avuç kişi tutuklandı ve bu az sayıdaki kişi ciddi suçlar işledi" ifadelerini kullandı.Tutuklu gazeteciler Nilüfer Hamidi ile Elahe Muhammedi'nin durumunun sorulması üzerine 'ulusal güvenliğe karşı suç işlemek' ithamıyla tutuklandıklarını ve davanın yakında karara bağlanacağını söyleyen Setayeşi, protestolarda kaç kişinin öldüğüne dair de bilgi vermedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran yargı erki, iran meclisi, çağrı, ceza, mahsa emini, protestolar, açıklama