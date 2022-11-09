https://sputniknews.com.tr/20221109/patrusev-batili-istihbarat-servisleri-irandaki-protestolarda-kilit-rol-oynuyor-1063250421.html
Patruşev: Batılı istihbarat servisleri İran'daki protestolarda kilit rol oynuyor
Patruşev: Batılı istihbarat servisleri İran'daki protestolarda kilit rol oynuyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı istihbarat servislerinin İran'daki protestoların düzenlenmesinde kilit rol oynadığını söyledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T17:03+0300
2022-11-09T17:03+0300
2022-11-09T17:03+0300
dünya
protesto
iran
rusya
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi
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İran’ın başkenti Tahran’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani’nin katılımıyla Rusya-İran güvenlik istişareleri yapıldı.Patruşev, “Batılı istihbarat servislerinin İran'da kitlesel protestoları organize etmede ve onların kontrolündeki Farsça yayın yapan Batı medyası üzerinden ülkedeki durumla ilgili dezenformasyonun yayılmasındaki kilit rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Bunu, egemen bir devletin iç işlerine açık bir müdahale olarak değerlendiriyoruz” dedi.Rusya ve İran’ın çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadeledeki rollerine vurgu yapan Patruşev, "Bugün Rusya ve İran, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadelenin en ön saflarında yer alıyor. Washington ve uydularının ülkelerimiz üzerindeki benzeri görülmemiş baskıları da bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/abd-baskani-biden-endiselenmeyin-irani-ozgurlestirecegiz--1063060658.html
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protesto, iran, rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi
protesto, iran, rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi
Patruşev: Batılı istihbarat servisleri İran'daki protestolarda kilit rol oynuyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı istihbarat servislerinin İran'daki protestoların düzenlenmesinde kilit rol oynadığını söyledi.
İran’ın başkenti Tahran’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani’nin katılımıyla Rusya-İran güvenlik istişareleri yapıldı.
Patruşev, “Batılı istihbarat servislerinin İran'da kitlesel protestoları organize etmede ve onların kontrolündeki Farsça yayın yapan Batı medyası üzerinden ülkedeki durumla ilgili dezenformasyonun yayılmasındaki kilit rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Bunu, egemen bir devletin iç işlerine açık bir müdahale olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Rusya ve İran’ın çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadeledeki rollerine vurgu yapan Patruşev, "Bugün Rusya ve İran, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadelenin en ön saflarında yer alıyor. Washington ve uydularının ülkelerimiz üzerindeki benzeri görülmemiş baskıları da bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.