Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221109/patrusev-batili-istihbarat-servisleri-irandaki-protestolarda-kilit-rol-oynuyor-1063250421.html
Patruşev: Batılı istihbarat servisleri İran'daki protestolarda kilit rol oynuyor
Patruşev: Batılı istihbarat servisleri İran'daki protestolarda kilit rol oynuyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı istihbarat servislerinin İran'daki protestoların düzenlenmesinde kilit rol oynadığını söyledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T17:03+0300
2022-11-09T17:03+0300
dünya
protesto
iran
rusya
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062010733_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca66876c8b446cd7fb841e5e2665380b.jpg
İran’ın başkenti Tahran’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani’nin katılımıyla Rusya-İran güvenlik istişareleri yapıldı.Patruşev, “Batılı istihbarat servislerinin İran'da kitlesel protestoları organize etmede ve onların kontrolündeki Farsça yayın yapan Batı medyası üzerinden ülkedeki durumla ilgili dezenformasyonun yayılmasındaki kilit rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Bunu, egemen bir devletin iç işlerine açık bir müdahale olarak değerlendiriyoruz” dedi.Rusya ve İran’ın çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadeledeki rollerine vurgu yapan Patruşev, "Bugün Rusya ve İran, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadelenin en ön saflarında yer alıyor. Washington ve uydularının ülkelerimiz üzerindeki benzeri görülmemiş baskıları da bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/abd-baskani-biden-endiselenmeyin-irani-ozgurlestirecegiz--1063060658.html
iran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062010733_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_23e06c69c1c2ba8ecc31c0cfbe216334.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
protesto, iran, rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi
protesto, iran, rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi

Patruşev: Batılı istihbarat servisleri İran'daki protestolarda kilit rol oynuyor

17:03 09.11.2022
© AAİran'da, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler 19. gününü geride bırakırken, ülkede protesto düzenleyen lise öğrencileri dikkati çekiyor.
İran'da, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler 19. gününü geride bırakırken, ülkede protesto düzenleyen lise öğrencileri dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı istihbarat servislerinin İran'daki protestoların düzenlenmesinde kilit rol oynadığını söyledi.
İran’ın başkenti Tahran’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani’nin katılımıyla Rusya-İran güvenlik istişareleri yapıldı.
Patruşev, “Batılı istihbarat servislerinin İran'da kitlesel protestoları organize etmede ve onların kontrolündeki Farsça yayın yapan Batı medyası üzerinden ülkedeki durumla ilgili dezenformasyonun yayılmasındaki kilit rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Bunu, egemen bir devletin iç işlerine açık bir müdahale olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Rusya ve İran’ın çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadeledeki rollerine vurgu yapan Patruşev, "Bugün Rusya ve İran, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması için verilen mücadelenin en ön saflarında yer alıyor. Washington ve uydularının ülkelerimiz üzerindeki benzeri görülmemiş baskıları da bunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz
4 Kasım, 10:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала