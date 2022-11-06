https://sputniknews.com.tr/20221106/iran-disisleri-abd-iranda-rejim-degisikligi-projesi-yurutuyor-1063116905.html
İran Dışişleri: ABD, İran'da rejim değişikliği projesi yürütüyor
İran Dışişleri: ABD, İran'da rejim değişikliği projesi yürütüyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD’nin İran’da 'rejim değişikliği' projesi yürüttüğünü belirterek, “ABD İran’a karşı B planını uyguluyor. Son... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T01:44+0300
2022-11-06T01:44+0300
2022-11-06T01:44+0300
dünya
abd
iran
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Tüzüğünü Savunma Dostları Grubu toplantısının ardından gazetecilere konuştu.ABD’nin İran ile nükleer müzakerelerde samimi olmadığını belirten Abdullahiyan, “Bizim açımızdan ABD’nin Irak ve Afganistan’da neler yaptığı çok açık. Bir çok kez müzakerelerde ABD tarafına politikalarının samimi ve dürüst olmadığını ve çıkarları için gizli hedefleri olduğunu kendilerine söyledik. Bölge milletlerini düşünmüyorlar” ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, ABD’nin İran’da 'rejim değişikliği' projesi yürüttüğünü belirterek, “ABD İran’a karşı B planını uyguluyor. Son 40 gündür gördüklerimiz ise B planının yürütüldüğünü gösteriyor. Beyaz Saray 43 yıldır İran’da İslam Cumhuriyetinin değişmesi için çalışıyor. Bu onların bugüne kadar istedikleri bir arzu. Ancak İran milletinin ve Dini Liderin basireti sayesinde başarılı olamadılar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/iran-dini-lideri-hamaney-dusman-iranda-bir-kombine-savas-baslatti-1063006712.html
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abd, iran, hüseyin emir abdullahiyan
İran Dışişleri: ABD, İran'da rejim değişikliği projesi yürütüyor
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD’nin İran’da 'rejim değişikliği' projesi yürüttüğünü belirterek, “ABD İran’a karşı B planını uyguluyor. Son 40 gündür gördüklerimiz ise B planının yürütüldüğünü gösteriyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Tüzüğünü Savunma Dostları Grubu toplantısının ardından gazetecilere konuştu.
ABD’nin İran ile nükleer müzakerelerde samimi olmadığını belirten Abdullahiyan, “Bizim açımızdan ABD’nin Irak ve Afganistan’da neler yaptığı çok açık. Bir çok kez müzakerelerde ABD tarafına politikalarının samimi ve dürüst olmadığını ve çıkarları için gizli hedefleri olduğunu kendilerine söyledik. Bölge milletlerini düşünmüyorlar” ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, ABD’nin İran’da 'rejim değişikliği' projesi yürüttüğünü belirterek, “ABD İran’a karşı B planını uyguluyor. Son 40 gündür gördüklerimiz ise B planının yürütüldüğünü gösteriyor. Beyaz Saray 43 yıldır İran’da İslam Cumhuriyetinin değişmesi için çalışıyor. Bu onların bugüne kadar istedikleri bir arzu. Ancak İran milletinin ve Dini Liderin basireti sayesinde başarılı olamadılar” dedi.