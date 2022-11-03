https://sputniknews.com.tr/20221103/iran-dini-lideri-hamaney-dusman-iranda-bir-kombine-savas-baslatti-1063006712.html

İran dini lideri Hamaney: Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı

İran dini lideri Hamaney: Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü üzerine başlayan gösterileri, ABD ve İsrail gibi ülkelerin İran aleyhine başlattığı "kombine savaş"... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T00:44+0300

2022-11-03T00:44+0300

2022-11-03T00:46+0300

dünya

iran

ayetullah ali hamaney

mahsa emini

protesto

savaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044410282_0:0:2455:1381_1920x0_80_0_0_193e41d04d9ae5c1682d3316a850df9c.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, dini lider Ali Hamaney, başkent Tahran’da 'Öğrenciler Günü' münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.Hamaney, “Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değil, daha derin bir programdı. Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı. ABD, İsrail, bazı Avrupa ülkeleri ve gruplar bu savaş için birkaç haftadır tüm imkanlarını seferber ettiler” dedi.ABD’nin İran’da daha önce de toplumu kışkırtmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Hamaney, İran halkının bu girişimleri boşa çıkardığını ifade etti.İran lideri Hamaney, Washington yönetiminin Irak, Afganistan ve Lübnan’dakine benzer şekilde İran’da da hesap hatası yaptığını savundu.İran’daki̇ gösteri̇lerTahran’da 13 Eylül’de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi İran’da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Ülke genelindeki gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20221102/iran-polisinin-bir-gostericiyi-dovup-silahla-vurduguna-dair-video-polis-sorusturma-actigini-duyurdu-1062995118.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, ayetullah ali hamaney, mahsa emini, protesto, savaş