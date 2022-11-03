https://sputniknews.com.tr/20221103/iran-dini-lideri-hamaney-dusman-iranda-bir-kombine-savas-baslatti-1063006712.html
İran dini lideri Hamaney: Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı
İran dini lideri Hamaney: Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı
İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü üzerine başlayan gösterileri, ABD ve İsrail gibi ülkelerin İran aleyhine başlattığı "kombine savaş"... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T00:44+0300
2022-11-03T00:44+0300
2022-11-03T00:46+0300
dünya
iran
ayetullah ali hamaney
mahsa emini
protesto
savaş
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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, dini lider Ali Hamaney, başkent Tahran’da 'Öğrenciler Günü' münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.Hamaney, “Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değil, daha derin bir programdı. Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı. ABD, İsrail, bazı Avrupa ülkeleri ve gruplar bu savaş için birkaç haftadır tüm imkanlarını seferber ettiler” dedi.ABD’nin İran’da daha önce de toplumu kışkırtmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Hamaney, İran halkının bu girişimleri boşa çıkardığını ifade etti.İran lideri Hamaney, Washington yönetiminin Irak, Afganistan ve Lübnan’dakine benzer şekilde İran’da da hesap hatası yaptığını savundu.İran’daki̇ gösteri̇lerTahran’da 13 Eylül’de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi İran’da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Ülke genelindeki gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/iran-polisinin-bir-gostericiyi-dovup-silahla-vurduguna-dair-video-polis-sorusturma-actigini-duyurdu-1062995118.html
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iran, ayetullah ali hamaney, mahsa emini, protesto, savaş
iran, ayetullah ali hamaney, mahsa emini, protesto, savaş
İran dini lideri Hamaney: Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı
00:44 03.11.2022 (güncellendi: 00:46 03.11.2022) Abone ol
İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü üzerine başlayan gösterileri, ABD ve İsrail gibi ülkelerin İran aleyhine başlattığı "kombine savaş" olarak nitelendirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, dini lider Ali Hamaney, başkent Tahran’da 'Öğrenciler Günü' münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.
Hamaney, “Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değil, daha derin bir programdı. Düşman İran’da bir kombine savaş başlattı. ABD, İsrail, bazı Avrupa ülkeleri ve gruplar bu savaş için birkaç haftadır tüm imkanlarını seferber ettiler” dedi.
ABD’nin İran’da daha önce de toplumu kışkırtmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Hamaney, İran halkının bu girişimleri boşa çıkardığını ifade etti.
İran lideri Hamaney, Washington yönetiminin Irak, Afganistan ve Lübnan’dakine benzer şekilde İran’da da hesap hatası yaptığını savundu.
İran’daki̇ gösteri̇ler
Tahran’da 13 Eylül’de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi İran’da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke genelindeki gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.