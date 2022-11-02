https://sputniknews.com.tr/20221102/iran-polisinin-bir-gostericiyi-dovup-silahla-vurduguna-dair-video-polis-sorusturma-actigini-duyurdu-1062995118.html
İran polisinin bir göstericiyi dövüp silahla vurduğuna dair video: Polis soruşturma açtığını duyurdu
İran polisinin bir göstericiyi dövüp silahla vurduğuna dair video: Polis soruşturma açtığını duyurdu
İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan ve polislerin bir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T19:52+0300
2022-11-02T19:52+0300
2022-11-02T20:41+0300
dünya
iran
polis
yargısız infaz
mahsa emini
protestolar
gösterici
tekme
dayak
cop
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İran devlet haber ajansı IRNA'nın yayımladığı polis teşkilatı açıklamasında "Olayın tam yerini ve zamanını soruşturmak ve failleri tespit etmek için derhal özel bir emir verildi” denildi. Açıklamada "Polis, şiddet içeren ve konvansiyonel olmayan davranışları kesinlikle onaylamaz ve suçlulara kurallara göre muamele eder" vurgusu yapıldı. Salı günü sosyal medyada yayımlanan videonun başkent Tahran'da gece cep telefonuyla çekildiği anlaşılıyor. Silah sesi duyuluyor ve feryatlar yükseliyorVideoda yaklaşık bir düzine memurdan oluşan bir polis ekibi, bir sokakta bir erkeği tekmeleyip coplarıyla döverken, motosiklet üzerindeki diğer memurlar bu sahneyi izliyor. Önce elleriyle başını kapatmaya çalışan erkek, feci şekilde dövülmesinin ardından bir polis motosikleti tarafından eziliyor, son olarak bir polis memuru yaklaşıp tüfeği üzerine doğrultuyor ve silah sesi duyuluyor. Bu sırada çevredeki evlerden feryatlar yükseliyor. Polisler, hareketsiz halde yerde yatan erkeği olay yerinde bırakıp gidiyor.Hem siviller hem de güvenlik güçlerinde can kayıplarıBugüne dek resmi kaynaklar, protestolarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapsa da ölü sayısı hakkında net bilgi vermedi.Tahran'da 13 Eylül'de İrşad devriyeleri (ahlak polisi) tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, İran çapında gençlerin başını çektiği protestolara yol açtı. Protestolar 6 haftadır devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/iran-devrim-muhafizlari-komutanindan-gostericilere-sokaga-cikmayin-uyarisi-1062842657.html
https://sputniknews.com.tr/20221031/mahsa-emini-gosterileriyle-ilgili-tahranda-1000e-yakin-iddianame-hazirlandi-1062911352.html
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iran, polis, yargısız infaz, mahsa emini, protestolar, gösterici, tekme, dayak, cop, motorsiklet, tüfek, soruşturma
iran, polis, yargısız infaz, mahsa emini, protestolar, gösterici, tekme, dayak, cop, motorsiklet, tüfek, soruşturma
İran polisinin bir göstericiyi dövüp silahla vurduğuna dair video: Polis soruşturma açtığını duyurdu
19:52 02.11.2022 (güncellendi: 20:41 02.11.2022) Abone ol
İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan ve polislerin bir göstericiyi 'yargısız infaz ettiği' sonucu çıkarılan video, büyük tepki çekti. İran polisi, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
İran devlet haber ajansı IRNA'nın yayımladığı polis teşkilatı açıklamasında "Olayın tam yerini ve zamanını soruşturmak ve failleri tespit etmek için derhal özel bir emir verildi” denildi.
Açıklamada "Polis, şiddet içeren ve konvansiyonel olmayan davranışları kesinlikle onaylamaz ve suçlulara kurallara göre muamele eder" vurgusu yapıldı.
Salı günü sosyal medyada yayımlanan videonun başkent Tahran'da gece cep telefonuyla çekildiği anlaşılıyor.
Silah sesi duyuluyor ve feryatlar yükseliyor
Videoda yaklaşık bir düzine memurdan oluşan bir polis ekibi, bir sokakta bir erkeği tekmeleyip coplarıyla döverken, motosiklet üzerindeki diğer memurlar bu sahneyi izliyor. Önce elleriyle başını kapatmaya çalışan erkek, feci şekilde dövülmesinin ardından bir polis motosikleti tarafından eziliyor, son olarak bir polis memuru yaklaşıp tüfeği üzerine doğrultuyor ve silah sesi duyuluyor. Bu sırada çevredeki evlerden feryatlar yükseliyor. Polisler, hareketsiz halde yerde yatan erkeği olay yerinde bırakıp gidiyor.
Hem siviller hem de güvenlik güçlerinde can kayıpları
Bugüne dek resmi kaynaklar, protestolarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapsa da ölü sayısı hakkında net bilgi vermedi.
Tahran'da 13 Eylül'de İrşad devriyeleri (ahlak polisi) tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, İran çapında gençlerin başını çektiği protestolara yol açtı. Protestolar 6 haftadır devam ediyor.