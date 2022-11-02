https://sputniknews.com.tr/20221102/iran-polisinin-bir-gostericiyi-dovup-silahla-vurduguna-dair-video-polis-sorusturma-actigini-duyurdu-1062995118.html

İran polisinin bir göstericiyi dövüp silahla vurduğuna dair video: Polis soruşturma açtığını duyurdu

İran polisinin bir göstericiyi dövüp silahla vurduğuna dair video: Polis soruşturma açtığını duyurdu

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan ve polislerin bir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T19:52+0300

2022-11-02T19:52+0300

2022-11-02T20:41+0300

dünya

iran

polis

yargısız infaz

mahsa emini

protestolar

gösterici

tekme

dayak

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İran devlet haber ajansı IRNA'nın yayımladığı polis teşkilatı açıklamasında "Olayın tam yerini ve zamanını soruşturmak ve failleri tespit etmek için derhal özel bir emir verildi” denildi. Açıklamada "Polis, şiddet içeren ve konvansiyonel olmayan davranışları kesinlikle onaylamaz ve suçlulara kurallara göre muamele eder" vurgusu yapıldı. Salı günü sosyal medyada yayımlanan videonun başkent Tahran'da gece cep telefonuyla çekildiği anlaşılıyor. Silah sesi duyuluyor ve feryatlar yükseliyorVideoda yaklaşık bir düzine memurdan oluşan bir polis ekibi, bir sokakta bir erkeği tekmeleyip coplarıyla döverken, motosiklet üzerindeki diğer memurlar bu sahneyi izliyor. Önce elleriyle başını kapatmaya çalışan erkek, feci şekilde dövülmesinin ardından bir polis motosikleti tarafından eziliyor, son olarak bir polis memuru yaklaşıp tüfeği üzerine doğrultuyor ve silah sesi duyuluyor. Bu sırada çevredeki evlerden feryatlar yükseliyor. Polisler, hareketsiz halde yerde yatan erkeği olay yerinde bırakıp gidiyor.Hem siviller hem de güvenlik güçlerinde can kayıplarıBugüne dek resmi kaynaklar, protestolarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapsa da ölü sayısı hakkında net bilgi vermedi.Tahran'da 13 Eylül'de İrşad devriyeleri (ahlak polisi) tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, İran çapında gençlerin başını çektiği protestolara yol açtı. Protestolar 6 haftadır devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221029/iran-devrim-muhafizlari-komutanindan-gostericilere-sokaga-cikmayin-uyarisi-1062842657.html

https://sputniknews.com.tr/20221031/mahsa-emini-gosterileriyle-ilgili-tahranda-1000e-yakin-iddianame-hazirlandi-1062911352.html

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iran, polis, yargısız infaz, mahsa emini, protestolar, gösterici, tekme, dayak, cop, motorsiklet, tüfek, soruşturma