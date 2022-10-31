https://sputniknews.com.tr/20221031/mahsa-emini-gosterileriyle-ilgili-tahranda-1000e-yakin-iddianame-hazirlandi-1062911352.html

Mahsa Emini protestolarıyla ilgili Tahran'da 1000'e yakın iddianame hazırlandı

Mahsa Emini protestolarıyla ilgili Tahran'da 1000'e yakın iddianame hazırlandı

İran'da Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünün tetiklediği protestolarla... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T19:46+0300

2022-10-31T19:46+0300

2022-10-31T20:00+0300

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Tahran Başyargıcı Ali el Kasi Mihr, Yüksek Yargı Erki Şurası toplantısında şu açıklamada bulundu: "Son olaylarda yıkıcı eylemlerde bulunan, güvenlik güçlerine saldırma yoluyla yaralanmalarına veya ölmelerine neden olan, kamu malını ateşe verme gibi ağır suçlarla ilgili 1000 civarında iddianame hazırlandı."16 Eylül'den beri sürüyorHaberde Mihr'in duruşmaların 'aleni' olacağını söylediği aktarıldı.Tahran'da 13 Eylül'de İrşad devriyeleri (ahlak polisi) tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, İran çapında gençlerin başını çektiği protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklar, sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapsa da ölü sayısı hakkında net bilgi vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20221007/irandan-adli-tip-raporu-aciklamasi-mahsa-emininin-olumu-dayaktan-degil-hastaliktan-kaynaklaniyor-1062069258.html

https://sputniknews.com.tr/20221018/iranli-kadin-tirmanisci-sampiyonada-basortumu-kazara-dusurdum-takimla-birlikte-eve-donuyorum-1062456501.html

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mahsa emini, iran, tahran, iddianame, protesto, gösteri