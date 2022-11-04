https://sputniknews.com.tr/20221104/abd-baskani-biden-endiselenmeyin-irani-ozgurlestirecegiz--1063060658.html

ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz

ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T10:57+0300

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ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi. Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi. Biden konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/hamaney-irandaki-protesto-dalgasindan-abd-ve-israili-sorumlu-tuttu-1061894730.html

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