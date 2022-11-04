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ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz
ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz
ABD Başkanı Joe Biden, İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:57+0300
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ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi. Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi. Biden konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/hamaney-irandaki-protesto-dalgasindan-abd-ve-israili-sorumlu-tuttu-1061894730.html
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abd, iran, joe biden
abd, iran, joe biden

ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz

10:57 04.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara ilişkin, "İran'ı özgürleştireceğiz" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi.
Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi.
Biden konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.
Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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Hamaney, İran'daki protesto dalgasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu
3 Ekim, 13:16
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