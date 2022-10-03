https://sputniknews.com.tr/20221003/hamaney-irandaki-protesto-dalgasindan-abd-ve-israili-sorumlu-tuttu-1061894730.html

Hamaney, İran'daki protesto dalgasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

Hamaney, İran'daki protesto dalgasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümüyle başlayan... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T13:16+0300

2022-10-03T13:16+0300

2022-10-03T13:38+0300

dünya

ayetullah ali hamaney

iran

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Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, 16 Eylül'den beri durulmayan ve İran'ı saran protestoları 'İranlı olmayanlar tarafından planlanmış', 'doğal olmayan' sözleriyle kınadı.Tahran'da polis okulu öğrencilerine hitabı sırasında protestolarla ilgili sessizliğini bozan Hamaney, Kürdistan eyaletinden Tahran'ı ziyarete gelen 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünden "Kalbimizi kıran üzücü bir olay" diye söz etti. Ardından patlak veren ve tüm ülkeye yayılan protestoların 'normal ve doğal olmadığını' savunan ve 'planlı düzenlendiğini' iddia eden dini lider, "Açıkça söylüyorum ki, bu ayaklanmalar ve emniyetsizlik Amerika ile işgalci, sahte Siyonist rejim ve onların ücretli ajanları tarafından yurtdışındaki bazı hain İranlıların yardımıyla planlanıp düzenlendi" dedi.İranlı yetkililerin internet erişimini kısıtlamasına ve sosyal medya platformlarını engellemesine rağmen, gençlerin başını çektiği gözlemlenen ve ülke çapında yayılan protestolar üçüncü haftasına girdi.

iran

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ayetullah ali hamaney, iran