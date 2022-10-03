Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221003/hamaney-irandaki-protesto-dalgasindan-abd-ve-israili-sorumlu-tuttu-1061894730.html
Hamaney, İran'daki protesto dalgasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu
Hamaney, İran'daki protesto dalgasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümüyle başlayan... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T13:16+0300
2022-10-03T13:38+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061311979_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_f6774bccda4c3f044708c532940ebd2a.jpg
Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, 16 Eylül'den beri durulmayan ve İran'ı saran protestoları 'İranlı olmayanlar tarafından planlanmış', 'doğal olmayan' sözleriyle kınadı.Tahran'da polis okulu öğrencilerine hitabı sırasında protestolarla ilgili sessizliğini bozan Hamaney, Kürdistan eyaletinden Tahran'ı ziyarete gelen 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünden "Kalbimizi kıran üzücü bir olay" diye söz etti. Ardından patlak veren ve tüm ülkeye yayılan protestoların 'normal ve doğal olmadığını' savunan ve 'planlı düzenlendiğini' iddia eden dini lider, "Açıkça söylüyorum ki, bu ayaklanmalar ve emniyetsizlik Amerika ile işgalci, sahte Siyonist rejim ve onların ücretli ajanları tarafından yurtdışındaki bazı hain İranlıların yardımıyla planlanıp düzenlendi" dedi.İranlı yetkililerin internet erişimini kısıtlamasına ve sosyal medya platformlarını engellemesine rağmen, gençlerin başını çektiği gözlemlenen ve ülke çapında yayılan protestolar üçüncü haftasına girdi.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061311979_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_9b0bafdb1f8fa26738ff970738a07493.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayetullah ali hamaney, iran
ayetullah ali hamaney, iran

Hamaney, İran'daki protesto dalgasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

13:16 03.10.2022 (güncellendi: 13:38 03.10.2022)
© AAAli Hamaney
Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
Abone olTelegram
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümüyle başlayan protestolarla ilgili dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi.
Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, 16 Eylül'den beri durulmayan ve İran'ı saran protestoları 'İranlı olmayanlar tarafından planlanmış', 'doğal olmayan' sözleriyle kınadı.
Tahran'da polis okulu öğrencilerine hitabı sırasında protestolarla ilgili sessizliğini bozan Hamaney, Kürdistan eyaletinden Tahran'ı ziyarete gelen 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünden "Kalbimizi kıran üzücü bir olay" diye söz etti.
Ardından patlak veren ve tüm ülkeye yayılan protestoların 'normal ve doğal olmadığını' savunan ve 'planlı düzenlendiğini' iddia eden dini lider, "Açıkça söylüyorum ki, bu ayaklanmalar ve emniyetsizlik Amerika ile işgalci, sahte Siyonist rejim ve onların ücretli ajanları tarafından yurtdışındaki bazı hain İranlıların yardımıyla planlanıp düzenlendi" dedi.
İranlı yetkililerin internet erişimini kısıtlamasına ve sosyal medya platformlarını engellemesine rağmen, gençlerin başını çektiği gözlemlenen ve ülke çapında yayılan protestolar üçüncü haftasına girdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала