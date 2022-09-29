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https://sputniknews.com.tr/20220929/iranda-mahsa-emini-protestolari-kum-eyaletinde-50-kisi-gozaltina-alindi--1061778610.html
İran'da Mahsa Emini protestoları: Kum eyaletinde 50 kişi gözaltına alındı
İran'da Mahsa Emini protestoları: Kum eyaletinde 50 kişi gözaltına alındı
Kum Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T22:33+0300
2022-09-29T22:33+0300
dünya
iran
mahsa emini
protesto
gözaltı
kum
kadın
kadın hakları
islam
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İran'ın Kum eyaletinde, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri ve yönetim karşıtı broşürler dağıttıkları gerekçesiyle 50 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.Haberde, DMO İstihbarat Teşkilatı'nın halktan 'kamu düzenini bozan eylemcilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerini kendilerine iletmelerini' istediği aktarıldı.Urumiye'de de çok sayıda kişi gözaltına alındıDiğer yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Urumiye Polis Müdürü Albay Hasan Şeyhnejad, Urumiye'nin bazı bölge ve mahallelerinde aralarında protestolara öncülük edenler ile özel mülklere zarar verenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Şeyhnejad, gözaltına alınanların sayısını belirtmezken bu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220929/iranda-mahsa-emini-protestolari-loristan-eyaletinde-120-kisi-gozaltina-alindi-1061746192.html
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iran, mahsa emini, protesto, gözaltı, kum, kadın, kadın hakları, islam
iran, mahsa emini, protesto, gözaltı, kum, kadın, kadın hakları, islam

İran'da Mahsa Emini protestoları: Kum eyaletinde 50 kişi gözaltına alındı

22:33 29.09.2022
© AAKum Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri kaydedildi.
Kum Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Kum Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri kaydedildi.
İran'ın Kum eyaletinde, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri ve yönetim karşıtı broşürler dağıttıkları gerekçesiyle 50 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.
Haberde, DMO İstihbarat Teşkilatı'nın halktan 'kamu düzenini bozan eylemcilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerini kendilerine iletmelerini' istediği aktarıldı.

Urumiye'de de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diğer yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Urumiye Polis Müdürü Albay Hasan Şeyhnejad, Urumiye'nin bazı bölge ve mahallelerinde aralarında protestolara öncülük edenler ile özel mülklere zarar verenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şeyhnejad, gözaltına alınanların sayısını belirtmezken bu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.
Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Mahsa Emini - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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İran'da Mahsa Emini protestoları: Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı
04:19
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