https://sputniknews.com.tr/20220929/iranda-mahsa-emini-protestolari-kum-eyaletinde-50-kisi-gozaltina-alindi--1061778610.html

İran'da Mahsa Emini protestoları: Kum eyaletinde 50 kişi gözaltına alındı

İran'da Mahsa Emini protestoları: Kum eyaletinde 50 kişi gözaltına alındı

Kum Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T22:33+0300

2022-09-29T22:33+0300

2022-09-29T22:33+0300

dünya

iran

mahsa emini

protesto

gözaltı

kum

kadın

kadın hakları

islam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061778755_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_9610950c2695b569c123caaddbc9b438.jpg

İran'ın Kum eyaletinde, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri ve yönetim karşıtı broşürler dağıttıkları gerekçesiyle 50 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.Haberde, DMO İstihbarat Teşkilatı'nın halktan 'kamu düzenini bozan eylemcilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerini kendilerine iletmelerini' istediği aktarıldı.Urumiye'de de çok sayıda kişi gözaltına alındıDiğer yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Urumiye Polis Müdürü Albay Hasan Şeyhnejad, Urumiye'nin bazı bölge ve mahallelerinde aralarında protestolara öncülük edenler ile özel mülklere zarar verenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Şeyhnejad, gözaltına alınanların sayısını belirtmezken bu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220929/iranda-mahsa-emini-protestolari-loristan-eyaletinde-120-kisi-gozaltina-alindi-1061746192.html

iran

kum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, mahsa emini, protesto, gözaltı, kum, kadın, kadın hakları, islam