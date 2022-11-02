https://sputniknews.com.tr/20221102/kuzey-kore-guney-kore-yonunde-17-fuzenin-ardindan-6-fuze-daha-firlatti-1062975190.html

'Kuzey Kore, Güney Kore yönünde 17 füzenin ardından 6 füze daha fırlattı'

'Kuzey Kore, Güney Kore yönünde 17 füzenin ardından 6 füze daha fırlattı'

ABD ile Güney Kore'nin devam eden ortak tatbikatlarını 'işgal provası' diye niteleyerek güçlü karşılık vereceği konusunda uyaran Kuzey Kore, bugün füze... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T13:04+0300

2022-11-02T13:04+0300

2022-11-02T13:42+0300

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Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarından Güney Kore yönünde en az 17 füze attığını ve bunlardan birinin Güney'in adalarından birine çok yaklaşmasının ardından iki ülke arasındaki deniz sınırı yakınına düştüğünü duyuran Güney Kore ordusundan yeni bir açıklama geldi.Güney Kore ordusuna göre Kuzey Kore doğu ve batı kıyılarından 6 füze daha fırlattı. Günün birinci dalgasıyla ilgili haberlerde1950'lerden bu yana ilk kez bir füzenin iki Kore'yi ayıran fiili deniz sınırını hedef aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Güney Kore de aynı bölgeden 3 füze atarak karşılık verdi. Başkent Seul'de Cadılar Bayramı izdahımında 156 kişinin ölmesinin yasını tutan Güney Koreliler, bugünü siren sesleri arasında sığınaklara koşarak geçirdi. Güney Kore ordusunun açıklamasında, Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarından sabah 17 adet ve öğleden sonra 6 adet olmak üzere en az 23 füze fırlattığı aktarıldı. Bunların kısa menzilli balistik füzeler veya karadan havaya füzeler olduğu kaydedildi. Yanısıra Kuzey Kore'nin iki ülkenin gerilimi azaltmak için 2018'de oluşturduğu doğu deniz tampon bölgesine yaklaşık 100 top mermisi ateşlediği belirtildi. Bazı uzmanlar, 23 füzenin Kuzey Kore'nin bir günde yaptığı en fazla füze denemesi olarak rekor kırdığını söyledi. Balistik füzelerden biri Güney Kore'nin Ulleung Adası'na doğru uçup adanın 167 kilometre kuzeybatısında denize düştü. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı adada hava saldırısı uyarısı yayımlarken, ada sakinlerinin yeraltı sığınaklarına indiğini gösteren fotoğraflar medyaya düştü. Birkaç saat sonra hava saldırısı uyarısı kaldırıldı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, yarın sabahına kadar ülkenin doğu suları üzerindeki bazı hava yollarını uçuşlara kapattı.Açıklamaya göre Ulleung Adası'na yönelen füze, deniz sınırına 26 kilometre kala sınırın güneyinden uzakta, Güney Kore'nin doğu kıyısı açıklarında uluslararası sulara düştü. Güney Kore ordusu, 1948'deki bölünmeden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin deniz sınırına bu kadar yakınlaştığını vurguladı.

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