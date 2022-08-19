https://sputniknews.com.tr/20220819/kiz-kardes-kimden-guney-kore-liderinin-teklifine-yanit-kaderimizi-kekle-takas-etmeyiz-ceneni-kapa-1060123884.html
Kız kardeş Kim'den Güney Kore liderinin teklifine yanıt: Kaderimizi kekle takas etmeyiz, çeneni kapa
Kız kardeş Kim'den Güney Kore liderinin teklifine yanıt: Kaderimizi kekle takas etmeyiz, çeneni kapa
Güney Kore liderinin Pyongyang'ın nükleer silah programını terk etmesi karşılığı ekonomik yardım programı teklifine, Kuzey Kore liderinin önemli pozisyonlara... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T11:28+0300
2022-08-19T11:28+0300
2022-08-19T12:09+0300
dünya
kim yo-jong
yoon suk-yeol
kuzey kore
güney kore
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un nükleer silahlardan arınma karşılığı ekonomik faydalar sunan teklifini 'aptalca' diye niteleyerek reddetti. Devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, Seul'un daha önce Pyongyang tarafından reddedilen önerileri evirip çevirip yeniden tedavüle soktuğunu belirten Birinci Kız Kardeş', Yoon'un ekonomik işbirliği karşılığı Kuzey'in onurunu ve nükleer silahlarını feda edeceğini düşünerek gerçekten 'kalın kafalı ve çocukça' davrandığını dile getirdi."Kimse kaderini mısır kekiyle değiş tokuş etmez" vurgusunu yapan kız kardeş Kim, Güney Kore Devlet Başkanı'na şöyle seslendi:"Söyleyecek daha iyi bir şeyi olmadığı için saçma sapan konuşmaktansa, çenesini kapatması imajı için daha hayırlı olur."'Samimiyetsizlik göstergelerini' sıraladıGüney Kore Savunma Bakanlığı'nın Kuzey'in çarşamba günü füze denemesi gerçekleştirdiği bölgeyi yanlış duyurduğu için askeri kabiliyetleriyle de alay eden Kim Yo-jong, 'Güney Kore'nin ABD ile devasa ortak tatbikatlar mevsimini açmasının ve aktivistlerin sınırdan Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri ve diğer 'kirli atıkları' göndermesine izin vermesinin, diplomasi ve işbirliği söyleminin samimiyetsizliğini gösterdiğini' belirtti. Yoon için "Onunla yüz yüze görüşmeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz” dedi.Yoon'on ofisinden 'Sakin ol, sinirlerine hakim ol' mesajıGüney Kore'de Koreler arası ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanlığı, Kim Yo-jong'un yorumlarını 'güçlü bir esefle karşıladığı' yanıtını verdi. Devlet Başkanlığı, Pyongyang'a "Kendine hakim ol, teklifimizi derinden düşün" çağrısı yaptı. Teklifte ne var?Muhafazakar şahin kimliğiyle seçilip birkaç ay önce göreve başlayan Yoon, 15 Ağustos'taki açıklamasında Kuzey Kore'nin gerçek bir nükleer silahtan arınma süreci başlatması karşılığı 'düşman kardeşin' ekonomisi, enerji, ticaret ve tarım sektörlerinin kalkınmasını kolaylaştırıp uluslararası yatırım girişimlerini devreye sokan bir program teklif etmişti. Güney Kore lideri, program kapsamında büyük ölçekli gıda programı, endüstriyel altyapının kurulmasına yardım, elektrik arzı iletimi ve dağıtımının yanısıra uluslararası ticaretin başlaması için limanların ve havaalanlarının modernizasyonunu sıralamıştı.
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kim yo-jong, yoon suk-yeol, kuzey kore, güney kore
kim yo-jong, yoon suk-yeol, kuzey kore, güney kore
Kız kardeş Kim'den Güney Kore liderinin teklifine yanıt: Kaderimizi kekle takas etmeyiz, çeneni kapa
11:28 19.08.2022 (güncellendi: 12:09 19.08.2022) Abone ol
Güney Kore liderinin Pyongyang'ın nükleer silah programını terk etmesi karşılığı ekonomik yardım programı teklifine, Kuzey Kore liderinin önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong'dan yanıt geldi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un nükleer silahlardan arınma karşılığı ekonomik faydalar sunan teklifini 'aptalca' diye niteleyerek reddetti.
Devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, Seul'un daha önce Pyongyang tarafından reddedilen önerileri evirip çevirip yeniden tedavüle soktuğunu belirten Birinci Kız Kardeş', Yoon'un ekonomik işbirliği karşılığı Kuzey'in onurunu ve nükleer silahlarını feda edeceğini düşünerek gerçekten 'kalın kafalı ve çocukça' davrandığını dile getirdi.
"Kimse kaderini mısır kekiyle değiş tokuş etmez" vurgusunu yapan kız kardeş Kim, Güney Kore Devlet Başkanı'na şöyle seslendi:
"Söyleyecek daha iyi bir şeyi olmadığı için saçma sapan konuşmaktansa, çenesini kapatması imajı için daha hayırlı olur."
'Samimiyetsizlik göstergelerini' sıraladı
Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın Kuzey'in çarşamba günü füze denemesi gerçekleştirdiği bölgeyi yanlış duyurduğu için askeri kabiliyetleriyle de alay eden Kim Yo-jong, 'Güney Kore'nin ABD ile devasa ortak tatbikatlar mevsimini açmasının ve aktivistlerin sınırdan Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri ve diğer 'kirli atıkları' göndermesine izin vermesinin, diplomasi ve işbirliği söyleminin samimiyetsizliğini gösterdiğini' belirtti. Yoon için "Onunla yüz yüze görüşmeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz” dedi.
Yoon'on ofisinden 'Sakin ol, sinirlerine hakim ol' mesajı
Güney Kore'de Koreler arası ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanlığı, Kim Yo-jong'un yorumlarını 'güçlü bir esefle karşıladığı' yanıtını verdi. Devlet Başkanlığı, Pyongyang'a "Kendine hakim ol, teklifimizi derinden düşün" çağrısı yaptı.
Teklifte ne var?
Muhafazakar şahin kimliğiyle seçilip birkaç ay önce göreve başlayan Yoon, 15 Ağustos'taki açıklamasında Kuzey Kore'nin gerçek bir nükleer silahtan arınma süreci başlatması karşılığı 'düşman kardeşin' ekonomisi, enerji, ticaret ve tarım sektörlerinin kalkınmasını kolaylaştırıp uluslararası yatırım girişimlerini devreye sokan bir program teklif etmişti.
Güney Kore lideri, program kapsamında büyük ölçekli gıda programı, endüstriyel altyapının kurulmasına yardım, elektrik arzı iletimi ve dağıtımının yanısıra uluslararası ticaretin başlaması için limanların ve havaalanlarının modernizasyonunu sıralamıştı.