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https://sputniknews.com.tr/20221028/kuzey-koreden-yilin-28-fuze-denemesi-japon-denizine-iki-balistik-fuze-firlatti-1062792247.html
Kuzey Kore'den yılın 28. füze denemesi: Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
Kuzey Kore'den yılın 28. füze denemesi: Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
Güney Kore Genelkurmayı ve Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T07:52+0300
2022-10-28T07:52+0300
dünya
kuzey kore
japon denizi
balistik
balistik füze
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Güney Kore Genelkurmayına göre, kısa menzilli iki balistik füze, Kuzey Kore'nin güneydoğusundaki Kangwon bölgesinden Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.Denemelerin yerel saatle öğleyin 11.59 ve 12.18'de gerçekleştiği kaydedildi.Japon hükümeti füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını açıkladı.Füze denemelerinin, ABD ile Güney Kore'nin hafta başında ortak askeri hava tatbikatı düzenlemesinin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.Böylelikle Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri 28. denemesini gerçekleştirmiş oldu.
kuzey kore
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kuzey kore, japon denizi, balistik, balistik füze
kuzey kore, japon denizi, balistik, balistik füze

Kuzey Kore'den yılın 28. füze denemesi: Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

07:52 28.10.2022
© REUTERS / KCNA67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. Reuters'e konuşan uzmanlar Hwasong-17'yi, 'canavar füze', 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye niteledi.
67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. Reuters'e konuşan uzmanlar Hwasong-17'yi, 'canavar füze', 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye niteledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore Genelkurmayı ve Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu.
Güney Kore Genelkurmayına göre, kısa menzilli iki balistik füze, Kuzey Kore'nin güneydoğusundaki Kangwon bölgesinden Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.
Denemelerin yerel saatle öğleyin 11.59 ve 12.18'de gerçekleştiği kaydedildi.
Japon hükümeti füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını açıkladı.
Füze denemelerinin, ABD ile Güney Kore'nin hafta başında ortak askeri hava tatbikatı düzenlemesinin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.
Böylelikle Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri 28. denemesini gerçekleştirmiş oldu.
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