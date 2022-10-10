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https://sputniknews.com.tr/20221010/kuzey-kore-fuze-testi-guneye-nukleer-saldiriyi-simule-etmek-icin-yapildi-1062136590.html
Kuzey Kore: Füze testi Güney'e nükleer saldırıyı simüle etmek için yapıldı
Kuzey Kore: Füze testi Güney'e nükleer saldırıyı simüle etmek için yapıldı
Kuzey Kore, yeni füze testlerinin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırılmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T07:28+0300
2022-10-10T07:28+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
nükleer
füze denemesi
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Devlet haber ajansı KCNA pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.Uyarı niteliği de taşıyan bu denemelerin son zamanlardaki füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin büyük ölçekli donanma tatbikatlarına karşı da bir tepki olduğu belirtildi.Kuzey Kore pazar günü erken saatlerde iki balistik füze ateşledi, Seul ve Tokyo'daki yetkililer, Kuzey Kore'nin 25 Eylül'den bu yana yedinci balistik füze fırlattığını söyledi.KCNA'nın bildirdiğine göre, lider Kim Jong Un, son iki hafta boyunca nükleer taktik birimleri tarafından, sahte nükleer savaş başlıklarına sahip balistik füzeler içeren tatbikatlara rehberlik ederek, bunların güçlü bir savaş caydırıcılık mesajı iletmeleri gerektiğini söyledi.
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kuzey kore, güney kore, nükleer, füze denemesi
kuzey kore, güney kore, nükleer, füze denemesi

Kuzey Kore: Füze testi Güney'e nükleer saldırıyı simüle etmek için yapıldı

07:28 10.10.2022
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360Kuzey Kore- Füze denemesi
Kuzey Kore- Füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360
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Kuzey Kore, yeni füze testlerinin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırılmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.
Devlet haber ajansı KCNA pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.
Uyarı niteliği de taşıyan bu denemelerin son zamanlardaki füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin büyük ölçekli donanma tatbikatlarına karşı da bir tepki olduğu belirtildi.
Kuzey Kore pazar günü erken saatlerde iki balistik füze ateşledi, Seul ve Tokyo'daki yetkililer, Kuzey Kore'nin 25 Eylül'den bu yana yedinci balistik füze fırlattığını söyledi.
KCNA'nın bildirdiğine göre, lider Kim Jong Un, son iki hafta boyunca nükleer taktik birimleri tarafından, sahte nükleer savaş başlıklarına sahip balistik füzeler içeren tatbikatlara rehberlik ederek, bunların güçlü bir savaş caydırıcılık mesajı iletmeleri gerektiğini söyledi.
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