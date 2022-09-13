https://sputniknews.com.tr/20220913/kuzey-kore-nukleer-silah-devleti-oldugunu-ilan-etti-batiya-karsi-caydiriciligi-artirma-hamlesi--1061139944.html

Kuzey Kore nükleer silah devleti olduğunu ilan etti: 'Batı’ya karşı caydırıcılığı artırma hamlesi'

Kuzey Kore nükleer silah devleti olduğunu ilan etti: 'Batı’ya karşı caydırıcılığı artırma hamlesi'

Kuzey Kore’de, ‘savunma amaçlı olan nükleer saldırıları otomatik başlatma yetkisi’ yasallaştırıldı. Konuyu Sputnik’e değerlendiren Asya-Pasifik Uzmanı Koyuncu... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T17:18+0300

2022-09-13T17:18+0300

2022-09-13T17:18+0300

görüş

kuzey kore

kim jong-un

kuzey kore lideri kim jong un

hirokazu matsuno

japonya

abd

güney kore

asya & pasifik

joe biden

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Kuzey Kore, nükleer silahlanma ile ilgili sıklıkla gündeme gelirken, ülke artık ‘yasal olarak’ da nükleer bir güç olduğunu duyurdu. Kuzey Kore’nin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin (SPA) olağan kurulunun 9 Eylül’deki toplantısında ülke lideri Kim Jong-un yeni açıklamalarda bulunarak, ‘otomatik olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veren bir yasanın' kabul edildiğini açıkladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) ayrıntılarını aktardığı yasaya göre, ‘nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit ile karşı karşıya gelinmesi durumunda ordu, düşmanın komuta merkezlerine’ nükleer saldırı yapabilecek. Bunun yanı sıra yasa ile ülkenin ve halkın ‘felaket boyutunda bir kriz’ yaşaması halinde de nükleer silahların kullanılabileceği belirtildi.Kim’e göre, kendisinin ‘savunmasını zayıflatmak ve yönetimini yıkmak üzere baskı kampanyası yürüten ABD'ye karşı koymak’ amacıyla gerekli olan nükleer silahlardan ve füzelerden vazgeçilmeyecek. Böylelikle Kuzey Kore, nükleer silahları Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliğinin ‘tek garantörü’ olarak gördüğünü ve nükleer silahlardan arınma konusunda herhangi bir ‘müzakere yürütmeyi reddedeceğini’ açıkça ifade etti.Kuzey Kore Nükleer Kuvvetler Yasası, ABD ve müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanırken, Japonya Kabine Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno, bu yasanın ‘kabul edilemez olduğunu’ belirten ilk taraf oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Departmanı Direktörü Georgy Zinoviev de konuya dair, “Kuzey Kore’nin Ocak 2018'de tek taraflı olarak duyurulan nükleer testler üzerindeki moratoryuma fiilen bağlı kalmaya devam etmesi gerçeğinden hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, ABD'nin ‘düşmanca bir niyeti olmadığını’ ve Kuzey Kore ile ‘diplomasi aramaya’ devam ettiğini, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise yeni nükleer silah yasasının ‘Washington ile ittifaklarını daha da güçlendireceğini’ belirtti.Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Asya-Pasifik Uzmanı Mustafa Cem Koyuncu, Kuzey Kore’nin nükleer silah kararını ve Kim’in açıklamalarını jeopolitik dinamikler çerçevesinde Sputnik’e değerlendirdi.‘ABD’nin son dönemdeki Hint-Pasifik stratejisi, başta Çin olmak üzere Rusya ve Kuzey Kore gibi devletleri çevreleme amacı taşıyor’2022 yılının ‘jeopolitik fay hatlarının kırıldığı ve yeni bir güç mücadelesinin başladığı bir döneme’ kapı araladığını vurgulayan Koyuncu, “Avrasya’da başlayan güç mücadelesi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a ziyaretiyle Hint-Pasifik’e uzandı. Söz konusu ziyaretle uzun suredir bölgede yaşanan rekabet, belirsizlik döneminden kamplaşma dönemine girmiştir. ABD’nin son dönemde müttefikleriyle başlattığı “Özgür ve Açık Hint-Pasifik Stratejisi”, başta Çin olmak üzere Rusya ve Kuzey Kore gibi devletleri çevreleme amacı taşıyor. Bu politika dahilinde Washington, son dönemde ABD-Güney Kore-Japonya üçlü mekanizmasını harekete geçirdi. Nitekim Joe Biden yönetiminin açıkladığı resmi Hint-Pasifik Strateji Belgesi’nde bu konuya atıf var” dedi.‘Kuzey Kore, nükleer saldırıları başlatma yetkisi veren bir yasa çıkartarak ABD, Güney Kore ve Japonya’ya cevap verdi’Koyuncu, Japonya ve Güney Kore arasındaki sorunların çözülmesinin Doğu Çin Denizi’ndeki mevcut statükoyu değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirterek şunları aktardı:‘Kuzey Kore, başta Güney Kore’ye olmak üzere Batı’ya güç gösterisinde bulunarak caydırıcılığını artırma hamlesi yaptı’Kuzey Kore’nin çıkardığı yasanın iki dinamiği olduğunu belirten Koyuncu, “Birinci dinamik Kuzey Kore’nin kendi ontolojik sorununu yansıtıyor. Kuzey Kore uzun bir süredir yaptırımlara maruz kalıyordu. Söz konusu yaptırımları yarmak ve kendisine oluşturulacak kampı engellemek için nükleer silahı bir caydırıcı güç olarak görüyor. Kuzey Kore son hamlesiyle başta Güney Kore’ye olmak üzere Batı’ya güç gösterisinde bulunarak caydırıcılığını artırma hamlesi yaptı” şeklinde konuştu.‘Kuzey Kore’nin nükleer silah hamlesini, dış dengeler kapsamında ve ‘tırmandırma’ stratejisi dahilinde de okumak gerek’Kuzey Kore’nin nükleer silah yasası kararının arkasındaki diğer bir dinamiğin ise dış dengeler üzerine kurulduğunun altını çizen Koyuncu, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220527/kuresel-ekonomik-liderlik-icin-zaman-pekinin-lehine-islerken-abd-bolgeyi-askerilestiriyor-1056762990.html

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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