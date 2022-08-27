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CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220827/canli--zaporojya-askeri-sivil-idaresiukrayna-birlikleri-energodari-bombalamaya-devam-ediyor-1060463471.html
CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor
CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor
Zaporojya bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Energodar kentinin Kiev kontrolündeki... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
zaporojye
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojskaya nükleer enerji santrali
saldırı
ukrayna
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zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, saldırı, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Zaporojya - Sputnik Türkiye

CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor

11:07 27.08.2022
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Zaporojya bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Energodar kentinin Kiev kontrolündeki bölgelerden yoğun topçu ateşine tutulduğunu duyurdu.
Soloviev Live kanalına konuşan Rogov, "Şu anda daha önce yat kulübünün imha edildiği Energodar'ın sahil şeridine yoğun topçu ateşi var" dedi.
Energodar’ın sabah saatlerinden itibaren 155 mm kalibrelik silahlardan ateş altına alındığını belirten yetkili, “Geçen gece Energodar’a yönelik saldırılarda 5’i doğrudan Zaporojya Nükleer Santrali bölgesine olmak üzere 20 mermi ateşlendi” ifadelerini kullandı.
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11:06 27.08.2022
Lugansk Halk Milisi: LHC Halk Milisleri 60 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Ofisi’nden yapılan açıklamada, LHC Halk Milislerinin son bir günde 60 Ukrayna askerini ve 4 adet zırhlı personel aracını imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Geçtiğimiz gün LHC Halk Milisi birimlerinin aktif saldırıları sonucunda düşman, insan gücü ve askeri teçhizat bakımından ağır kayıplara uğradı. Yaklaşık 60 asker, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve 8 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri yer aldı.
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