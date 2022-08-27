CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor

Lugansk Halk Milisi: LHC Halk Milisleri 60 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Ofisi’nden yapılan açıklamada, LHC Halk Milislerinin son bir günde 60 Ukrayna askerini ve 4 adet zırhlı personel aracını imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz gün LHC Halk Milisi birimlerinin aktif saldırıları sonucunda düşman, insan gücü ve askeri teçhizat bakımından ağır kayıplara uğradı. Yaklaşık 60 asker, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve 8 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri yer aldı.