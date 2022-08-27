https://sputniknews.com.tr/20220827/lavrov-rusya-islam-isbirligi-teskilati-ulkeleriyle-iliskileri-artirmaya-hazir-1060472124.html
Lavrov: Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri artırmaya hazır
Lavrov: Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri artırmaya hazır
Batı’nın, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme girişimlerini kabul etmediklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin İslam... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T17:14+0300
2022-08-27T17:14+0300
2022-08-27T17:14+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
islam işbirliği teşkilatı (iit)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057035284_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0456952a5d15ea73310145fc2906091a.jpg
Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi’nin organizatörlerine konuşma yapan Lavrov, “Rusya ile İİT ve bu teşkilata üye ülkeler arasındaki ilişkiler yükselişte. Bu ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar, kültürel ve medeniyet kimliğine ve kalkınma yollarını bağımsız şekilde belirleme hakkına saygı temelinde işbirliğini artırmaya hazırız. Batı’nın her yerde sözde değerlerini dayatmasını, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme, onlara karşı blok ve birlikleri oluşturma girişimlerini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, “Müslüman ülkelerindeki gençlik politikalarını konu alan forum için Rusya’da bir şehrin seçilmesinin, Rusya'nın İİT üyesi ülkelerle olan bağlarının çok yönlülüğüne ve bu etkileşime yönelik geniş uluslararası kamuoyu desteğine tanıklık ediyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220726/abd-medyasi-putin-kuresel-yakit-savasinda-bideni-parmaginda-oynatti-1059166267.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057035284_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6cf87010109a7306cc6b7d44d62906dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, islam işbirliği teşkilatı (iit)
rusya, sergey lavrov, islam işbirliği teşkilatı (iit)
Lavrov: Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri artırmaya hazır
Abone ol
Batı’nın, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme girişimlerini kabul etmediklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleriyle ilişkileri artırmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi’nin organizatörlerine konuşma yapan Lavrov, “Rusya ile İİT ve bu teşkilata üye ülkeler arasındaki ilişkiler yükselişte. Bu ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar, kültürel ve medeniyet kimliğine ve kalkınma yollarını bağımsız şekilde belirleme hakkına saygı temelinde işbirliğini artırmaya hazırız. Batı’nın her yerde sözde değerlerini dayatmasını, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme, onlara karşı blok ve birlikleri oluşturma girişimlerini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Lavrov, “Müslüman ülkelerindeki gençlik politikalarını konu alan forum için Rusya’da bir şehrin seçilmesinin, Rusya'nın İİT üyesi ülkelerle olan bağlarının çok yönlülüğüne ve bu etkileşime yönelik geniş uluslararası kamuoyu desteğine tanıklık ediyor” diye konuştu.