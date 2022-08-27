https://sputniknews.com.tr/20220827/lavrov-rusya-islam-isbirligi-teskilati-ulkeleriyle-iliskileri-artirmaya-hazir-1060472124.html

Lavrov: Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri artırmaya hazır

Lavrov: Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri artırmaya hazır

Batı’nın, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme girişimlerini kabul etmediklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin İslam... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T17:14+0300

2022-08-27T17:14+0300

2022-08-27T17:14+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

islam işbirliği teşkilatı (iit)

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Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi’nin organizatörlerine konuşma yapan Lavrov, “Rusya ile İİT ve bu teşkilata üye ülkeler arasındaki ilişkiler yükselişte. Bu ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar, kültürel ve medeniyet kimliğine ve kalkınma yollarını bağımsız şekilde belirleme hakkına saygı temelinde işbirliğini artırmaya hazırız. Batı’nın her yerde sözde değerlerini dayatmasını, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme, onlara karşı blok ve birlikleri oluşturma girişimlerini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, “Müslüman ülkelerindeki gençlik politikalarını konu alan forum için Rusya’da bir şehrin seçilmesinin, Rusya'nın İİT üyesi ülkelerle olan bağlarının çok yönlülüğüne ve bu etkileşime yönelik geniş uluslararası kamuoyu desteğine tanıklık ediyor” diye konuştu.

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rusya, sergey lavrov, islam işbirliği teşkilatı (iit)