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https://sputniknews.com.tr/20220827/oscarli-yonetmen-mikhalkov-bugunlerde-kahramanlar-donbassta-1060472365.html
Oscarlı yönetmen Mikhalkov: Bugünlerde kahramanlar Donbass'ta
Oscarlı yönetmen Mikhalkov: Bugünlerde kahramanlar Donbass'ta
44. Moskova Uluslararası Film Festivali, dün gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Oscarlı yönetmen Mikhalkov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünlerde... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T18:18+0300
2022-08-27T18:25+0300
yaşam
moskova
moskova film festivali
nikita mihalkov
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44. Moskova Uluslararası Film Festivali, Batılı ülkelerin tüm yaptırımları ve Rus kültürünü yok etme çabalarına karşılık bu yıl da onlarca ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. Festivalde gösterilecek filmler, 2 Eylül'e kadar başkent Moskova'da sinema seyricisiyle buluşacak. Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, tüm bu yok etme çabalarının yanında, dünyanın en eski film festivallerinden biri olan 44. Moskova Uluslararası Film Festivali'nin açılış galasına katılan sanatçılara teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açılışa gönderdiği kutlama mesajında, festivalin Rusya ve diğer tüm kültürler için önemli bir yerde olduğunu ifade etti. 44. Moskova Uluslararası Film Festivali başkanı ‘Burnt By The Sun’ filminin Oscar ödüllü yönetmeni Nikita Mikhalkov, bu yıl festivale 45'ten fazla ülkeden 215 sanatçının katılacağını söyleyerek, “Buraya gelen yıldızların ne kadar büyük olduğu önemli değil. Gelen insanlarla ilgileniyorum çünkü bizimle buluşmak istiyorlar" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna da değinen Mikhalkov, "Bugün kahramanlar Donbass'ta. Orada yeni bir dünya ve toplum doğuyor. Ne yazıkki herkes bunu anlamıyor" dedi. Festival, Anton Megerdichev’in yönetmenliğini üstlendiği, tarihi epik türdeki Rusya yapımı Land of Legends filmiyle açıldı.İlk olarak 1935'te düzenlenen Moskova Uluslararası Film Festivali, 1959 yılından bu yana ise düzenli bir festival olarak seyirciyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20210417/sen-ben-lenin-dunya-promiyerini-43-moskova-film-festivalinde-gerceklestiriyor-1044296334.html
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moskova, moskova film festivali, nikita mihalkov
moskova, moskova film festivali, nikita mihalkov

Oscarlı yönetmen Mikhalkov: Bugünlerde kahramanlar Donbass'ta

18:18 27.08.2022 (güncellendi: 18:25 27.08.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Fotoğraf bankasına girЦеремония открытия 44-го Московского международного кинофестиваля
Церемония открытия 44-го Московского международного кинофестиваля - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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44. Moskova Uluslararası Film Festivali, dün gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Oscarlı yönetmen Mikhalkov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünlerde kahramanlar Donbass'ta. Yeni seçkinlerin ve kahramanların doğduğu yer orasıdır. Aslında orada yeni bir dünya ve yeni bir toplum doğuyor" dedi.
44. Moskova Uluslararası Film Festivali, Batılı ülkelerin tüm yaptırımları ve Rus kültürünü yok etme çabalarına karşılık bu yıl da onlarca ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.

Festivalde gösterilecek filmler, 2 Eylül'e kadar başkent Moskova'da sinema seyricisiyle buluşacak.

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, tüm bu yok etme çabalarının yanında, dünyanın en eski film festivallerinden biri olan 44. Moskova Uluslararası Film Festivali'nin açılış galasına katılan sanatçılara teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açılışa gönderdiği kutlama mesajında, festivalin Rusya ve diğer tüm kültürler için önemli bir yerde olduğunu ifade etti.

44. Moskova Uluslararası Film Festivali başkanı ‘Burnt By The Sun’ filminin Oscar ödüllü yönetmeni Nikita Mikhalkov, bu yıl festivale 45'ten fazla ülkeden 215 sanatçının katılacağını söyleyerek, “Buraya gelen yıldızların ne kadar büyük olduğu önemli değil. Gelen insanlarla ilgileniyorum çünkü bizimle buluşmak istiyorlar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna da değinen Mikhalkov, "Bugün kahramanlar Donbass'ta. Orada yeni bir dünya ve toplum doğuyor. Ne yazıkki herkes bunu anlamıyor" dedi.

Festival, Anton Megerdichev’in yönetmenliğini üstlendiği, tarihi epik türdeki Rusya yapımı Land of Legends filmiyle açıldı.

İlk olarak 1935'te düzenlenen Moskova Uluslararası Film Festivali, 1959 yılından bu yana ise düzenli bir festival olarak seyirciyle buluşuyor.
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