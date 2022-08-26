Scholz: Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırı düzenleme imkanı sunacak silahlar göndermeyeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırı düzenlemesini sağlayacak silahlar sevk etmeyeceklerini belirtti.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yönde aldığı kararın yeteri kadar net olduğunu kaydederek "Biden, Rusya topraklarına ateş açma imkanı sunacak silahların tedarik edilmeyeceğini söyledi. Bu ilkenin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Berlin'in gerilimin tırmanmasını önleyecek adımlar atacağını söyleyen Almanya Başbakanı, "Tek başımıza hareket etmeyeceğiz ve her zaman müttefiklerimizin neler yaptıklarına bakacağız" dedi.

Kiev'e halihazırda Gepard uçaksavar tankları gönderildiğini, Cobra topçu radarı ile Iris-T hava savunma sisteminin yakında teslim edileceğini anımsatan Scholz, Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım sunacaklarını ancak temel ilkelerinin çatışmanın tırmanmaması olacağını vurguladı.