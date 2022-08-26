Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırı düzenlemesini sağlayacak silahlar sevk etmeyeceklerini belirtti. Bu arada Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM), Ukrayna’nın Odessa, Çornomorsk, Pivdennyi/Yujnıy limanlarından yola çıkacak ticari gemiler için yeni bir rota açıkladı.
10:22 26.08.2022
Scholz: Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırı düzenleme imkanı sunacak silahlar göndermeyeceğiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırı düzenlemesini sağlayacak silahlar sevk etmeyeceklerini belirtti.
Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yönde aldığı kararın yeteri kadar net olduğunu kaydederek "Biden, Rusya topraklarına ateş açma imkanı sunacak silahların tedarik edilmeyeceğini söyledi. Bu ilkenin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Berlin'in gerilimin tırmanmasını önleyecek adımlar atacağını söyleyen Almanya Başbakanı, "Tek başımıza hareket etmeyeceğiz ve her zaman müttefiklerimizin neler yaptıklarına bakacağız" dedi.
Kiev'e halihazırda Gepard uçaksavar tankları gönderildiğini, Cobra topçu radarı ile Iris-T hava savunma sisteminin yakında teslim edileceğini anımsatan Scholz, Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım sunacaklarını ancak temel ilkelerinin çatışmanın tırmanmaması olacağını vurguladı.
10:20 26.08.2022
Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM), Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna’nın Odessa, Çornomorsk, Pivdennyi/Yujnıy limanlarından yola çıkacak ticari gemiler için yeni bir rota açıkladı.
BM Enformasyon Merkezi'nin açıklamasına göre yeni rota 320 deniz mili uzunluğunda ve Ukrayna’nın üç limanını Türk karasularındaki denetim alanlarına bağlıyor.
Bu rotanın bir parçasını oluşturan insani denizyolu koridoru Ukrayna karasuları sınırından ekteki çizelgede görüldüğü gibi en güneydeki noktaya kadar uzanıyor.
Güzergah 26 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.
İlk üç haftalık operasyonların ardından düzenlenen yeni rota insani denizyolu koridorundan daha kısa geçişe ve denizcilik endüstrisi için daha kolay planlamaya olanak tanıyor.
Rota üzerinde, insani denizyolu koridorundan geçerken, Girişime katılan ve koridordan geçen herhangi bir gemiye 10 deniz mili yarıçapında hiçbir askeri gemi, uçak veya insansız hava aracı yaklaşamıyor.
Yeni koordinatlar, uluslararası navigasyon sistemi NAVTEX aracılığıyla dağıtılmış bulunuyor. MKM prosedürleri, koridordan geçerken provokasyon veya tehditlerle karşılaşan herhangi bir ticari geminin durumu derhal MKM’ye rapor etmesi gerektiğini belirtiyor.