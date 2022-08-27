Türkiye
CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220827/lavrov-rusya-bariscil-dis-politikasini-surduruyor-1060463631.html
Lavrov: Rusya barışçıl dış politikasını sürdürüyor
Lavrov: Rusya barışçıl dış politikasını sürdürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın barışçıl dış politika yönelimini sürdürdüğünü ve birleştirici bölgesel gündemi desteklediğini söyledi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T11:39+0300
2022-08-27T12:16+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
tataristan
tataristan cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059118604_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_ab45d6a32e9eda14542528a2d4e3d51b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Genç Diplomatlar Forumu’nda konuştu.Lavrov, “Avrasya ve Avrupa-Pasifik’te büyük bir güç, devlet ve medeniyeti olarak Rusya, barışçıl dış politika yönelimini sürdürüyor; olumlu, birleştirici, ileriye dönük küresel ve bölgesel gündemi ilerletmeye devam ediyor” dedi.Rusya'nın BM Şartı’nda yer alan uluslararası iletişimin temel ilkelerine, her şeyden önce büyük ve küçük devletlerin egemen eşitliğine sıkı sıkıya bağlı kaldığına vurgu yapan Lavrov, “Halkların medeniyet ve kültürel çeşitliliğine, kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı gösterilmesinin tutarlı destekçileriyiz. Aynı zamanda, ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı ‘yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni’ kategorik olarak reddediyoruz” diye konuştu.Geçen çeyrek yüzyılda uluslararası arenada önemli tektonik kaymalar olduğunu, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'da giderek daha fazla öne çıkan güçlü, bağımsız oyuncuların ortaya çıktığını belirten Lavrov, “Ulusal odaklı bir dış politika izleyerek ve egemenliklerini güçlendirerek çeşitli alanlarda etkileyici başarılar elde ediyorlar. Dolayısıyla, modern dünya artık nesnel olarak çok kutupludur. Bu jeopolitik gerçek göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.‘Rusya, dünya topluluğunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişletiyor’Lavrov, Rusya'nın devletlerin egemen eşitliği ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve dünya toplumunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişlettiğini vurguladı.Lavrov, “Bu çizgiye uygun olarak Rusya, dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını temsil eden dünya topluluğunun ezici çoğunluğu ile verimli işbirliğini genişletiyor ve derinleştiriyor. Bunlar, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü içindeki müttefiklerimiz ve fikir birliği içinde olduğumuz devletlerdir” dedi.
rusya
tataristan
tataristan cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059118604_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_c00ac7606bd8af21055e13fa9a148c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, tataristan, tataristan cumhuriyeti
rusya, sergey lavrov, tataristan, tataristan cumhuriyeti

Lavrov: Rusya barışçıl dış politikasını sürdürüyor

11:39 27.08.2022 (güncellendi: 12:16 27.08.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın barışçıl dış politika yönelimini sürdürdüğünü ve birleştirici bölgesel gündemi desteklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Genç Diplomatlar Forumu’nda konuştu.
Lavrov, “Avrasya ve Avrupa-Pasifik’te büyük bir güç, devlet ve medeniyeti olarak Rusya, barışçıl dış politika yönelimini sürdürüyor; olumlu, birleştirici, ileriye dönük küresel ve bölgesel gündemi ilerletmeye devam ediyor” dedi.
Rusya'nın BM Şartı’nda yer alan uluslararası iletişimin temel ilkelerine, her şeyden önce büyük ve küçük devletlerin egemen eşitliğine sıkı sıkıya bağlı kaldığına vurgu yapan Lavrov, “Halkların medeniyet ve kültürel çeşitliliğine, kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı gösterilmesinin tutarlı destekçileriyiz. Aynı zamanda, ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı ‘yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni’ kategorik olarak reddediyoruz” diye konuştu.
Geçen çeyrek yüzyılda uluslararası arenada önemli tektonik kaymalar olduğunu, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'da giderek daha fazla öne çıkan güçlü, bağımsız oyuncuların ortaya çıktığını belirten Lavrov, “Ulusal odaklı bir dış politika izleyerek ve egemenliklerini güçlendirerek çeşitli alanlarda etkileyici başarılar elde ediyorlar. Dolayısıyla, modern dünya artık nesnel olarak çok kutupludur. Bu jeopolitik gerçek göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, dünya topluluğunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişletiyor’

Lavrov, Rusya'nın devletlerin egemen eşitliği ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve dünya toplumunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişlettiğini vurguladı.
Lavrov, “Bu çizgiye uygun olarak Rusya, dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını temsil eden dünya topluluğunun ezici çoğunluğu ile verimli işbirliğini genişletiyor ve derinleştiriyor. Bunlar, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü içindeki müttefiklerimiz ve fikir birliği içinde olduğumuz devletlerdir” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала