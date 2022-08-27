https://sputniknews.com.tr/20220827/lavrov-rusya-bariscil-dis-politikasini-surduruyor-1060463631.html
Lavrov: Rusya barışçıl dış politikasını sürdürüyor
Lavrov: Rusya barışçıl dış politikasını sürdürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın barışçıl dış politika yönelimini sürdürdüğünü ve birleştirici bölgesel gündemi desteklediğini söyledi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T11:39+0300
2022-08-27T11:39+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Genç Diplomatlar Forumu’nda konuştu.Lavrov, “Avrasya ve Avrupa-Pasifik’te büyük bir güç, devlet ve medeniyeti olarak Rusya, barışçıl dış politika yönelimini sürdürüyor; olumlu, birleştirici, ileriye dönük küresel ve bölgesel gündemi ilerletmeye devam ediyor” dedi.Rusya'nın BM Şartı’nda yer alan uluslararası iletişimin temel ilkelerine, her şeyden önce büyük ve küçük devletlerin egemen eşitliğine sıkı sıkıya bağlı kaldığına vurgu yapan Lavrov, “Halkların medeniyet ve kültürel çeşitliliğine, kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı gösterilmesinin tutarlı destekçileriyiz. Aynı zamanda, ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı ‘yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni’ kategorik olarak reddediyoruz” diye konuştu.Geçen çeyrek yüzyılda uluslararası arenada önemli tektonik kaymalar olduğunu, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'da giderek daha fazla öne çıkan güçlü, bağımsız oyuncuların ortaya çıktığını belirten Lavrov, “Ulusal odaklı bir dış politika izleyerek ve egemenliklerini güçlendirerek çeşitli alanlarda etkileyici başarılar elde ediyorlar. Dolayısıyla, modern dünya artık nesnel olarak çok kutupludur. Bu jeopolitik gerçek göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.‘Rusya, dünya topluluğunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişletiyor’Lavrov, Rusya'nın devletlerin egemen eşitliği ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve dünya toplumunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişlettiğini vurguladı.Lavrov, “Bu çizgiye uygun olarak Rusya, dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını temsil eden dünya topluluğunun ezici çoğunluğu ile verimli işbirliğini genişletiyor ve derinleştiriyor. Bunlar, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü içindeki müttefiklerimiz ve fikir birliği içinde olduğumuz devletlerdir” dedi.
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rusya, sergey lavrov, tataristan, tataristan cumhuriyeti
Lavrov: Rusya barışçıl dış politikasını sürdürüyor
11:39 27.08.2022 (güncellendi: 12:16 27.08.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın barışçıl dış politika yönelimini sürdürdüğünü ve birleştirici bölgesel gündemi desteklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Genç Diplomatlar Forumu’nda konuştu.
Lavrov, “Avrasya ve Avrupa-Pasifik’te büyük bir güç, devlet ve medeniyeti olarak Rusya, barışçıl dış politika yönelimini sürdürüyor; olumlu, birleştirici, ileriye dönük küresel ve bölgesel gündemi ilerletmeye devam ediyor” dedi.
Rusya'nın BM Şartı’nda yer alan uluslararası iletişimin temel ilkelerine, her şeyden önce büyük ve küçük devletlerin egemen eşitliğine sıkı sıkıya bağlı kaldığına vurgu yapan Lavrov, “Halkların medeniyet ve kültürel çeşitliliğine, kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı gösterilmesinin tutarlı destekçileriyiz. Aynı zamanda, ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı ‘yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni’ kategorik olarak reddediyoruz” diye konuştu.
Geçen çeyrek yüzyılda uluslararası arenada önemli tektonik kaymalar olduğunu, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'da giderek daha fazla öne çıkan güçlü, bağımsız oyuncuların ortaya çıktığını belirten Lavrov, “Ulusal odaklı bir dış politika izleyerek ve egemenliklerini güçlendirerek çeşitli alanlarda etkileyici başarılar elde ediyorlar. Dolayısıyla, modern dünya artık nesnel olarak çok kutupludur. Bu jeopolitik gerçek göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.
‘Rusya, dünya topluluğunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişletiyor’
Lavrov, Rusya'nın devletlerin egemen eşitliği ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve dünya toplumunun büyük çoğunluğuyla işbirliğini genişlettiğini vurguladı.
Lavrov, “Bu çizgiye uygun olarak Rusya, dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını temsil eden dünya topluluğunun ezici çoğunluğu ile verimli işbirliğini genişletiyor ve derinleştiriyor. Bunlar, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü içindeki müttefiklerimiz ve fikir birliği içinde olduğumuz devletlerdir” dedi.