Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu en büyük askeri yardım paketi, sahadaki durumu çok fazla etkilemez

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın ABD'den aldığı 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketinin sahadaki durumu çok fazla değiştirmeyeceğini, özel askeri harekatın planlandığı gibi sürdüğünü ve koyulan hedeflere ulaşılacağını belirtti.

ABD'nin dün Kiev'e sunulduğunu duyurduğu, şimdiye kadarki en büyük askeri yardım paketi olma özelliği taşıyan 3 milyar dolarlık paketi değerlendiren Polyanskiy, bunun sahadaki durumu çok fazla değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Yeni askeri yardım paketinin Rusya ve sivil nüfus için durumu elbette daha zorlu hale getireceğini kaydeden Polyanskiy, ABD'nin Kiev'e Ukrayna ordusunun daha önce erişemediği bölgelere erişme imkanı sunacak topçu sistemleri ve çok namlulu roketatarlar tedarik ettiğine dikkat çekti.

Polyanskiy, "Bu, siviller arasında daha fazla can kaybı, Ukraynalı esir askerlerin öldürüldüğü Yelenovka vakasına benzer olayların ve provokasyonların artması anlamına geliyor. Rusya, tüm bu saldırıların özellikle planlandığını ve ABD'lilerin dahli olmadan gerçekleştirilemeyeceğini biliyor. Bu durum, bizzat Ukrayna tarafından da itiraf edildi" dedi.

Yeni askeri yardım paketinin özel askeri harekatın gidişatını ve hedeflerini etkilemeyeceğini de vurgulayan Polyanskiy, "Zamanla yarışmadığımızı daha önce ifade etmiştik. Biz, mümkün olduğu kadar fazla askeri personeli ve sivili korumaya çalışıyoruz. Bu nedenle çok titiz davranıyoruz, sivil altyapıyı hedef almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkenin kamu bütçesinin ABD'den 3 milyar dolarlık hibe yardımı aldığını duyurmuştu. ABD'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketindeki bazı silahların Ukrayna'ya ancak 1 ya da 3 yıl sonra ulaşabileceğini belirtmişti.