https://sputniknews.com.tr/20220825/ingiltere-disisleri-bakani-truss-enerji-krizinin-6-ay-icinde-cozulecegini-dusunenler-yaniliyor-1060404049.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Enerji krizinin 6 ay içinde çözüleceğini düşünenler yanılıyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Enerji krizinin 6 ay içinde çözüleceğini düşünenler yanılıyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin yaşadığı enerji krizinin birkaç yıl daha süreceğini ve hükümetin sorunların çözümü için sert tedbirler alması... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:31+0300
2022-08-25T23:31+0300
2022-08-25T23:31+0300
avrupa'da enerji krizi
liz truss
ingiltere
enerji krizi
doğalgaz
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İngiltere Dışişleri Bakanı ve Boris Johnson'ın istifa kararının ardından başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar sonrası ülkenin içinden geçtiği enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.TalkTV'nin aktardığı habere göre Norwich'te Muhafazakar Parti üyeleriyle yaptığı toplantıda Truss, "İnsanlar meselenin 6 ay içinde çözüleceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu uzun vadeli bir sorun" ifadelerini kullandı.Truss, Rusya'dan enerji ithalatının terk edilmesiyle birlikte hükümetin Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesine yardımcı olması, nükleer santral yapımını hızlandırması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha aktif yatırım yapması gerektiğini söyledi.Dışişleri Bakanı Truss, başbakan seçilmesi halinde enerji üzerindeki vergileri azaltarak İngiliz ekonomisini canlandırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un anketi sonucunda İngiliz halkının yaklaşık üçte birinin sonbahar ayları için planlanan fiyat artışlarıyla birlikte elektrik faturalarını ödemekte zorluk yaşayacağı bildirilmişti.Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi de ülkenin yaşam standartlarında 1950'lerden bu yana en büyük düşüşü yaşama riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/truss-gerekirse-nukleer-silah-kullanmaya-hazirim-1060305739.html
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liz truss, ingiltere, enerji krizi, doğalgaz
liz truss, ingiltere, enerji krizi, doğalgaz
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Enerji krizinin 6 ay içinde çözüleceğini düşünenler yanılıyor
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin yaşadığı enerji krizinin birkaç yıl daha süreceğini ve hükümetin sorunların çözümü için sert tedbirler alması gerekeceğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı ve Boris Johnson'ın istifa kararının ardından başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar sonrası ülkenin içinden geçtiği enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
TalkTV'nin aktardığı habere göre Norwich'te Muhafazakar Parti üyeleriyle yaptığı toplantıda Truss, "İnsanlar meselenin 6 ay içinde çözüleceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu uzun vadeli bir sorun" ifadelerini kullandı.
Truss, Rusya'dan enerji ithalatının terk edilmesiyle birlikte hükümetin Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesine yardımcı olması, nükleer santral yapımını hızlandırması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha aktif yatırım yapması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Truss, başbakan seçilmesi halinde enerji üzerindeki vergileri azaltarak İngiliz ekonomisini canlandırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un anketi sonucunda İngiliz halkının yaklaşık üçte birinin sonbahar ayları için planlanan fiyat artışlarıyla birlikte elektrik faturalarını ödemekte zorluk yaşayacağı bildirilmişti.
Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi de ülkenin yaşam standartlarında 1950'lerden bu yana en büyük düşüşü yaşama riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.