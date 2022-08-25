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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/almanya-dogalgaz-krizi-nedeniyle-tuvalet-kagidi-sikintisi-yasayabilir-1060400117.html
Almanya, doğalgaz krizi nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşayabilir
Almanya, doğalgaz krizi nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşayabilir
Alman Kağıt Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Martin Krengel, halihazırda yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle ülkenin yakın vadede tuvalet kağıdı sıkıntısı... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T22:31+0300
2022-08-25T22:31+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
tuvalet kağıdı
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Alman Kağıt Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Martin Krengel, 'Dünya Tuvalet Kağıdı Günü' arifesinde ülkedeki enerji kıtlığının kağıt üreticilerine olan etkisini değerlendirdi.Krengel, yaptığı açıklamada, doğalgaz piyasasındaki mevcut durum ışığında tuvalet kağıdı konusunda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu kaydederek, "Mevcut enerji krizinde en büyük önceliğimiz insanlara bu önemli metayı sağlamak" dedi.Krengel, "Hijyenik kağıt üretiminde doğalgaza fazlaca bağımlıyız. Gazın yokluğunda arz güvenliğini artık garanti edemeyiz" ifadelerini kullandı.Yetkili, Almanya'daki her bir kişinin yılda ortalama 134 rulo tuvalet kağıdı kullandığını da sözlerine ekledi.Ülkedeki tuvalet kağıdı tüketimi, kağıt üretiminin yüzde 3.4'üne tekabül ediyor. Aynı zamanda Aalmanya, yılda yaklaşık 125 bin ton tuvalet kağıdı ihraç ediyor ve aynı miktarda ürün ithalatı yapılıyor.
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almanya, doğalgaz, tuvalet kağıdı
almanya, doğalgaz, tuvalet kağıdı

Almanya, doğalgaz krizi nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşayabilir

22:31 25.08.2022
© PixabayTuvalet kağıdı
Tuvalet kağıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Pixabay
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Alman Kağıt Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Martin Krengel, halihazırda yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle ülkenin yakın vadede tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi.
Alman Kağıt Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Martin Krengel, 'Dünya Tuvalet Kağıdı Günü' arifesinde ülkedeki enerji kıtlığının kağıt üreticilerine olan etkisini değerlendirdi.
Krengel, yaptığı açıklamada, doğalgaz piyasasındaki mevcut durum ışığında tuvalet kağıdı konusunda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu kaydederek, "Mevcut enerji krizinde en büyük önceliğimiz insanlara bu önemli metayı sağlamak" dedi.
Krengel, "Hijyenik kağıt üretiminde doğalgaza fazlaca bağımlıyız. Gazın yokluğunda arz güvenliğini artık garanti edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Yetkili, Almanya'daki her bir kişinin yılda ortalama 134 rulo tuvalet kağıdı kullandığını da sözlerine ekledi.
Ülkedeki tuvalet kağıdı tüketimi, kağıt üretiminin yüzde 3.4'üne tekabül ediyor. Aynı zamanda Aalmanya, yılda yaklaşık 125 bin ton tuvalet kağıdı ihraç ediyor ve aynı miktarda ürün ithalatı yapılıyor.
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