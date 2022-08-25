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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-rusyayi-izole-etme-girisimleri-basarisiz-oldu-1060397989.html
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya’yı izole etme girişimleri başarısız oldu
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya’yı izole etme girişimleri başarısız oldu
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Tallinn'in Rusya'nın uluslararası kuruluşlardan tamamen izole edilemeyeceğini kabul ettiğini söyledi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T21:45+0300
2022-08-25T21:46+0300
estonya
ukrayna krizi
rusya
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, yaptığı açıklamada, Tallinn yönetiminin uluslararası kuruluşlarda Rusya'yı izole etme girişimlerini aktif olarak desteklediği ve çoğu durumda bu fikirlerin başlatıcısı olduğunu belirterek, ülkesinin Rusya'nın uluslararası kuruluşlardan tamamen izole edilemeyeceğini kabul ettiğini dile getirdi.İzolasyon politikasının başarılı olmadığını itiraf eden Reinsalu, "Ancak, izolasyon politikasının başarılı olmadığı veya çeşitli prosedürel nedenlerle Rusya'nın uluslararası örgütlerdeki faaliyetlerini engellemenin mümkün olmadığı birkaç örnek var" ifadelerini kullandı.Ukrayna'daki olayların başlamasından hemen sonra Rusya'nın izolasyonu konusunda bazı başarılar elde edildiğini kaydeden Reinsalu, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden çıkarılması, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üyeliğini sona erdirme kararını buna örnek olarak gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20220811/estonya-schengen-vizesi-olan-ruslara-sinirlarini-kapatacak-1059801036.html
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estonya, rusya

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu: Rusya’yı izole etme girişimleri başarısız oldu

21:45 25.08.2022 (güncellendi: 21:46 25.08.2022)
© AFP 2022 / SAARA PELTOLAUrmas Reinsalu
Urmas Reinsalu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / SAARA PELTOLA
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Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Tallinn'in Rusya'nın uluslararası kuruluşlardan tamamen izole edilemeyeceğini kabul ettiğini söyledi.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, yaptığı açıklamada, Tallinn yönetiminin uluslararası kuruluşlarda Rusya'yı izole etme girişimlerini aktif olarak desteklediği ve çoğu durumda bu fikirlerin başlatıcısı olduğunu belirterek, ülkesinin Rusya'nın uluslararası kuruluşlardan tamamen izole edilemeyeceğini kabul ettiğini dile getirdi.
İzolasyon politikasının başarılı olmadığını itiraf eden Reinsalu, "Ancak, izolasyon politikasının başarılı olmadığı veya çeşitli prosedürel nedenlerle Rusya'nın uluslararası örgütlerdeki faaliyetlerini engellemenin mümkün olmadığı birkaç örnek var" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki olayların başlamasından hemen sonra Rusya'nın izolasyonu konusunda bazı başarılar elde edildiğini kaydeden Reinsalu, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden çıkarılması, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üyeliğini sona erdirme kararını buna örnek olarak gösterdi.
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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