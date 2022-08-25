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https://sputniknews.com.tr/20220825/abd-ekonomisi-ikinci-ceyrekte-yuzde-06-daraldi-1060391947.html
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 daraldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 daraldı
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.6 ile beklenenden az daraldı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T17:53+0300
2022-08-25T17:53+0300
ekonomi
abd ticaret bakanlığı
resesyon
daralma
abd
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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı.Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.6 azaldı.Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0.8 küçülmesi yönündeydi.Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.9 daraldığı kaydedilmişti.Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçülme gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/abd-buyume-beklentisini-dusurdu-1060316730.html
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abd ticaret bakanlığı, resesyon, daralma, abd
abd ticaret bakanlığı, resesyon, daralma, abd

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 daraldı

17:53 25.08.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.6 ile beklenenden az daraldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı.
Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.6 azaldı.
Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0.8 küçülmesi yönündeydi.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.9 daraldığı kaydedilmişti.
Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçülme gösterdi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
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