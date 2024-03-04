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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/abden-sozunuzu-tutun-diyen-zelenskiye-yanit-hata-yapti-1081358666.html
AB’den ‘sözünüzü tutun’ diyen Zelenskiy’e yanıt: Hata yaptı
AB’den ‘sözünüzü tutun’ diyen Zelenskiy’e yanıt: Hata yaptı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Zelenskiy’in AB’nin Ukrayna'ya söz verdiği 1 milyon mermiden sadece 300 binini... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T16:44+0300
2024-03-04T16:44+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
avrupa birliği
mühimmat
topçu mühimmat
mermi
askeri yardım
thierry breton
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Zelenskiy’in yanlış anladığını ima ederek yaptığı açıklamalarıyla hata yaptığını bildiren Breton, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, geçen yılın mart ayında 27 üye ülke bir yıl içinde bir milyon mermi tedarik etmeye karar verdi. Burada ‘tedarik' diyorum, 'hibe' değil” diye vurguladı.Avrupa Komisyonu Üyesi, Zelenskiy’in farklı konuşmalarında mühimmat konusunda ‘karşılıksız tedariklerden' bahsettiğini, ancak bunun doğru olmadığını belirtirken, Kiev’e mühimmat tedarik etmenin üç yolu bulunduğunu, bağışın bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti.Bağış yoluyla Kiev'e 300 bin mermi teslim edildiğini ve mart ayı sonuna kadar bu rakamın 550 bine yükseleceğini açıklayan Breton, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:AB, bir yıl önce Ukrayna'ya 12 ay içerisinde bir milyon mermi sağlama sözü vermiş,bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro ve AB savunma bütçesinden de 500 milyon euro ayrılmıştı.Ocak ayında konuşan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev'in bu miktarın sadece üçte birini alabildiğinden şikayet ederken, bazı Batılı ülkelerin Kiev’in Moskova’ya karşı zafer kazanmasını istemediğini, bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, AB’nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.Yakın zamanda Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla görüşmesinin ardından demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mühimmat tedariki konusunda Ukrayna yönetimini üzecek açık bir mesaj vererek, “Sihirli değneğim yok" demişti.AB ülkelerindeki tüm mühimmat depolarının boşaldığının altını çizen Borrell, "Sizin daha fazlasına ihtiyacınız var, bizim de daha fazlasını vermemiz gerekiyor ancak benim sihrim yok. Benim sihirli bir değneğim yok. AB savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri çok düşük. Silahlı kuvvetlerimiz, stoklarındaki mühimmatı size vermek için rezervlerini boşalttı. Silahlı kuvvetlerimiz önce sizin depolarınızı doldurmak için kendi depolarını doldurmayı erteliyor" dedi.AB'nin Mart ayına kadar Kiev'e toplamda yaklaşık 550-600 bin top mermisi sağlayabileceğini, daha önce vaat edilen 1 milyon merminin ise ancak yıl sonuna kadar teslim edilebileceğini söyleyen Borrell, AB'nin kendi üretim kapasitesini halihazırda yüzde 40 oranında artırdığını hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/natonun-ukraynaya-muhimmat-saglayamadigi-anlasildi-1080432509.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, avrupa birliği, mühimmat, topçu mühimmat, mermi, askeri yardım, thierry breton
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, avrupa birliği, mühimmat, topçu mühimmat, mermi, askeri yardım, thierry breton

AB’den ‘sözünüzü tutun’ diyen Zelenskiy’e yanıt: Hata yaptı

16:44 04.03.2024
© AFP 2023 / JOSH EDELSONAvrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / JOSH EDELSON
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Zelenskiy’in AB’nin Ukrayna'ya söz verdiği 1 milyon mermiden sadece 300 binini gönderdiğini söylerken hata yaptığını, çünkü Kiev'in mühimmatın bir kısmını kendi başına satın almak zorunda kalacağını hesaba katmadığını söyledi.
Zelenskiy’in yanlış anladığını ima ederek yaptığı açıklamalarıyla hata yaptığını bildiren Breton, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, geçen yılın mart ayında 27 üye ülke bir yıl içinde bir milyon mermi tedarik etmeye karar verdi. Burada ‘tedarik' diyorum, 'hibe' değil” diye vurguladı.
Avrupa Komisyonu Üyesi, Zelenskiy’in farklı konuşmalarında mühimmat konusunda ‘karşılıksız tedariklerden' bahsettiğini, ancak bunun doğru olmadığını belirtirken, Kiev’e mühimmat tedarik etmenin üç yolu bulunduğunu, bağışın bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti.
Bağış yoluyla Kiev'e 300 bin mermi teslim edildiğini ve mart ayı sonuna kadar bu rakamın 550 bine yükseleceğini açıklayan Breton, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Tedarik için geriye iki kanal daha kalıyor. Bunlardan ilki Ukrayna'nın doğrudan üretim noktalarımızdan mermi satın alması. Şimdiden 350 binden fazla mermi satın aldı. Yani şimdiden toplamda 900 bine ulaştı. Bir de bazı komşu devletler arasında yapılan ikili teslimatlar var ki bunlar açıklanmıyor. Bu nedenle AB'nin Ukrayna'ya bir milyon mermi sağlayamayacağı iddiası doğru değil. Mart ayı sonuna kadar 550 bin adet bedava mermiye sahip olacak ve toplam miktar bir milyonu aşacak.
AB, bir yıl önce Ukrayna'ya 12 ay içerisinde bir milyon mermi sağlama sözü vermiş,bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro ve AB savunma bütçesinden de 500 milyon euro ayrılmıştı.
Ocak ayında konuşan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev'in bu miktarın sadece üçte birini alabildiğinden şikayet ederken, bazı Batılı ülkelerin Kiev’in Moskova’ya karşı zafer kazanmasını istemediğini, bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, AB’nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.
Yakın zamanda Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla görüşmesinin ardından demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mühimmat tedariki konusunda Ukrayna yönetimini üzecek açık bir mesaj vererek, “Sihirli değneğim yok" demişti.
AB ülkelerindeki tüm mühimmat depolarının boşaldığının altını çizen Borrell, "Sizin daha fazlasına ihtiyacınız var, bizim de daha fazlasını vermemiz gerekiyor ancak benim sihrim yok. Benim sihirli bir değneğim yok. AB savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri çok düşük. Silahlı kuvvetlerimiz, stoklarındaki mühimmatı size vermek için rezervlerini boşalttı. Silahlı kuvvetlerimiz önce sizin depolarınızı doldurmak için kendi depolarını doldurmayı erteliyor" dedi.
AB'nin Mart ayına kadar Kiev'e toplamda yaklaşık 550-600 bin top mermisi sağlayabileceğini, daha önce vaat edilen 1 milyon merminin ise ancak yıl sonuna kadar teslim edilebileceğini söyleyen Borrell, AB'nin kendi üretim kapasitesini halihazırda yüzde 40 oranında artırdığını hatırlattı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
Ukrayna krizi
NATO’nun Ukrayna'ya mühimmat sağlayamadığı anlaşıldı
5 Şubat, 16:21
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