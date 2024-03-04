https://sputniknews.com.tr/20240304/abden-sozunuzu-tutun-diyen-zelenskiye-yanit-hata-yapti-1081358666.html

AB’den ‘sözünüzü tutun’ diyen Zelenskiy’e yanıt: Hata yaptı

AB’den ‘sözünüzü tutun’ diyen Zelenskiy’e yanıt: Hata yaptı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Zelenskiy’in AB’nin Ukrayna'ya söz verdiği 1 milyon mermiden sadece 300 binini... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T16:44+0300

2024-03-04T16:44+0300

2024-03-04T16:44+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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thierry breton

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Zelenskiy’in yanlış anladığını ima ederek yaptığı açıklamalarıyla hata yaptığını bildiren Breton, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, geçen yılın mart ayında 27 üye ülke bir yıl içinde bir milyon mermi tedarik etmeye karar verdi. Burada ‘tedarik' diyorum, 'hibe' değil” diye vurguladı.Avrupa Komisyonu Üyesi, Zelenskiy’in farklı konuşmalarında mühimmat konusunda ‘karşılıksız tedariklerden' bahsettiğini, ancak bunun doğru olmadığını belirtirken, Kiev’e mühimmat tedarik etmenin üç yolu bulunduğunu, bağışın bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti.Bağış yoluyla Kiev'e 300 bin mermi teslim edildiğini ve mart ayı sonuna kadar bu rakamın 550 bine yükseleceğini açıklayan Breton, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:AB, bir yıl önce Ukrayna'ya 12 ay içerisinde bir milyon mermi sağlama sözü vermiş,bunun için Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar euro ve AB savunma bütçesinden de 500 milyon euro ayrılmıştı.Ocak ayında konuşan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev'in bu miktarın sadece üçte birini alabildiğinden şikayet ederken, bazı Batılı ülkelerin Kiev’in Moskova’ya karşı zafer kazanmasını istemediğini, bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, AB’nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.Yakın zamanda Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla görüşmesinin ardından demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mühimmat tedariki konusunda Ukrayna yönetimini üzecek açık bir mesaj vererek, “Sihirli değneğim yok" demişti.AB ülkelerindeki tüm mühimmat depolarının boşaldığının altını çizen Borrell, "Sizin daha fazlasına ihtiyacınız var, bizim de daha fazlasını vermemiz gerekiyor ancak benim sihrim yok. Benim sihirli bir değneğim yok. AB savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri çok düşük. Silahlı kuvvetlerimiz, stoklarındaki mühimmatı size vermek için rezervlerini boşalttı. Silahlı kuvvetlerimiz önce sizin depolarınızı doldurmak için kendi depolarını doldurmayı erteliyor" dedi.AB'nin Mart ayına kadar Kiev'e toplamda yaklaşık 550-600 bin top mermisi sağlayabileceğini, daha önce vaat edilen 1 milyon merminin ise ancak yıl sonuna kadar teslim edilebileceğini söyleyen Borrell, AB'nin kendi üretim kapasitesini halihazırda yüzde 40 oranında artırdığını hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/natonun-ukraynaya-muhimmat-saglayamadigi-anlasildi-1080432509.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, avrupa birliği, mühimmat, topçu mühimmat, mermi, askeri yardım, thierry breton